GoPro Hero10 Black 运动相机发布：5.3K/60fps 视频 GP2 芯片，3498 元

IT之家 9 月 16 日消息 今晚 GoPro Hero10 Black 运动相机正式发布。这款全新的旗舰相机继承了上一代的外形和设计，具有前后双屏幕。该产品搭载自研的 GP2 处理器，能够实现更高规格的视频录制和防抖功能。

GoPro Hero10 Black 最高支持 5.3K 60fps 视频录制，以及 4K 120fps 录制。产品搭载 2300 万像素传感器。拥有强大的防抖功能。在 2.7K 分辨率下，可以实现 240fps 慢动作视频拍摄。

性能方面，这款相机在 1080P 模式下提供 HyperSmooth 超强防抖 4.0 技术，能够大幅减少剧烈运动时的画面抖动。TimeWarp 移动延时 3.0 视频功能，不仅支持日常的延时摄影拍摄，还能够在夜间拍摄高质量的延时影像。

这款相机正面具有方形屏幕便于预览，背面配备触摸屏方便操作。产品支持 WiFi、蓝牙等多种连接方式，支持 GPS 定位，甚至可以连接电脑充当网络摄像头。

Hero10 Black 具有 10 米防水能力，支持 microSD 扩展卡，使用 USB-C 接口充电和数据传输，内置 1720mAh 锂电池。该产品还支持外置麦克风、超广角镜头、补光灯等多种配件，产品底部具有折叠式接头和固定座，方便安装 GoPro 的扩展配件等。

IT之家获悉，Hero10 Black 运动相机还支持 SuperPhoto+HDR 拍摄，能够在背光时依旧拍摄优秀的视频。产品的低光拍摄性能相比上一代有所增强，同时内置地平线修正功能，可以使得画面始终保持水平。这款产品国行售价 3886 元，首发到手价 3498 元，含配件的套装售价 4798 元，目前已经正式开售。