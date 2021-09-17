美股三大股指涨跌不一，哔哩哔哩下跌 4.62%，法拉第未来涨逾 8%

北京时间 9 月 17 日消息，8 月美国零售支出增长 0.7%，高于分析师预期的下跌 0.8%；上周首次申请失业救济人数增至 33.2 万，高于分析师预期的 33 万。投资者考虑这些数据对美联储缩减购债规模时间的影响，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 63.07 点，跌幅为 0.18%，报收 34751.32 点；标普 500 指数跌 6.95 点，跌幅为 0.16%，报收 4473.75 点；纳指涨 20.39 点，涨幅为 0.13%，报收 15181.92 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ Aurora Mobile：7 月份以来滴滴流失 30% 用户

有消息称自 7 月份以来滴滴流失 30% 用户后，今天盘前交易中滴滴股价一度下跌 1.6%。常规交易中滴滴跌 0.11 美元，跌幅为 1.33%，报收于 8.17 美元，盘中一度探底 8.12 美元。据数据解决方案平台 Aurora Mobile 称，8 月份滴滴日均用户数量由 6 月份的 1560 万减少至 1090 万。

滴滴上市发行价为 14 美元，之后交易价格很少高于这一水平。按今天收盘价计算，滴滴股价比发行价低约 42%。

▲ CEO 何小鹏持股比例 20% 是小鹏汽车第二大股东

阿里巴巴目前是小鹏汽车最大股东，持股比例为 22%，第二、三大股东持股比例分别为 20% 和 4.5%。公司 CEO 何小鹏是小鹏汽车第二大股东。前四大股东持股比例高达 51%，他们在公司决策方面享有重要的话语权。

小鹏汽车市值约为 330 亿美元，内部人士以他们的名字持有价值 89 亿美元的股票，这意味着公司内部人士与股东利益高度相关。普通公众持股比例为 16%，对公司决策有一定影响力，但不足以使公司在决策时优先考虑他们的利益。私营公司持股比例为 6.2%，但可能是内部人士或利益相关方通过私营公司持有的。上市公司持股比例为 22%，这可能属于战略投资，或企业间存在相关的商业利益。

常规交易中小鹏汽车跌 0.51 美元，跌幅为 1.34%，报收于 37.59 美元，盘中一度探底 36.95 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股