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微软 Win11 测试版 Build 22000.194 发布：全新截图工具、计算器和时钟，大量问题待修复

2021/9/17 10:15:31 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 9 月 17 日消息 今日，面向 Windows 预览体验成员，微软为 Beta 通道和商用 PC 发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22000.194 更新。

应用更新

IT之家了解到，微软开始向 Beta 通道的 Windows 预览体验成员推出 Windows 11 的多个应用更新。今天推出的包括全新截图工具、计算器和时钟应用。用户可检查商店中的更新并试用这些应用

修复

  • 解决了如果用户启用后禁用对比主题，会导致标题栏中出现伪影，在部分情况下使最小化/最大化/关闭按钮难以看到和使用的问题。

  • 修复了部分连接设备可能导致蓝牙无法使用的问题。

  • 缓解了导致字幕未按预期出现在部分应用的问题，尤其是日语字幕。

  • 修复了导致部分 PC 在现代待机（Modern Standby）期间进行错误检查的问题。

  • 缓解了在“设置”搜索框中输入部分第三方 IME 时，可能导致候选窗口出现在屏幕的其他位置（没有附加到搜索框）和/或插入到搜索框中的字符不显示的问题。

  • 修复了导致 PowerShell 创建无限数量的子目录的问题。当用户使用 PowerShell Move-Item 命令将目录移动到其子目录之一时，会出现该问题。

  • 这个版本包括一项更改，使虚拟机 (VM) 上的 Windows 11 系统要求与物理 PC 一致。之前创建的运行 Insider Preview 版本的 VM 可能不会更新到最新的预览版本。在 Hyper-V 中，需要将 VM 创建为第 2 代 VM。只要满足硬件要求，在 VMware 和 Oracle 等其他虚拟化产品的虚拟机中运行 Windows 11 将继续工作。

已知问题

  • 微软正在调查 Beta 通道中来自预览体验成员的报告，在升级到 Windows 11 后，他们看不到新的任务栏并且“开始”菜单不起作用。如果用户受到影响，要解决这一问题，受影响的用户可尝试进入 Windows Update-Update history，卸载 Windows 的最新累积更新，并通过检查更新重新安装。

  • 微软正在修复导致部分 Surface Pro X 进行 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR 错误检查的问题。

开始

  • 在部分情况下，用户从开始或任务栏搜索时可能无法输入文本。如果遇到该问题，用户可通过 WIN + R 启动运行对话框，然后将其关闭。

  • 右键单击“开始”按钮 (WIN + X) 时缺少系统和 Windows 终端。

任务栏

  • 切换输入法时，任务栏有时会闪烁。

搜索

  • 单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果发生这种情况，用户需重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板。

  • 搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。

小部件

  • 小部件小部件面板可能显示为空。要解决该问题，用户可以注销然后重新登录。

  • 小部件可能会在外部显示器上显示错误的尺寸。如果遇到这种情况，用户可以先在 PC 显示器上通过触摸或 WIN + W 快捷方式启动小部件，然后在辅助显示器上启动。

微软商店

  • 微软将继续努力提高商店中的搜索相关性。

Windows 沙盒

  • 在 Windows Sandbox 中，单击任务栏上的切换器图标后，语言输入切换器不会启动。一种解决方法是，用户可以通过以下键盘快捷键切换输入语言：Alt + Shift、Ctrl + Shift 或 Win + Space（第三个选项仅在 Sandbox 全屏时可用）。

  • 在 Windows Sandbox 中，单击任务栏中的 IME 图标后，IME 上下文菜单不会启动。作为变通方法，用户可以使用以下任一方法访问 IME 上下文菜单的功能：

・ 通过设置 > 时间和语言 > 语言和区域 > 三点 > 语言选项 >（如 Microsoft IME）三点 > 键盘选项访问 IME 设置。或者，用户还可以启用 IME 工具栏（一个替代 UI）来快速调用特定的 IME 功能。从上面继续，键盘选项 > 外观 > 使用 IME 工具栏。

  • 使用与每种 IME 支持的语言相关联的一组键盘快捷键。

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关键词：微软Win11windows 11

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