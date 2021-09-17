微软 Win11 测试版 Build 22000.194 发布：全新截图工具、计算器和时钟，大量问题待修复

IT之家 9 月 17 日消息 今日，面向 Windows 预览体验成员，微软为 Beta 通道和商用 PC 发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22000.194 更新。

IT之家了解到，微软开始向 Beta 通道的 Windows 预览体验成员推出 Windows 11 的多个应用更新。今天推出的包括全新截图工具、计算器和时钟应用。用户可检查商店中的更新并试用这些应用。

解决了如果用户启用后禁用对比主题，会导致标题栏中出现伪影，在部分情况下使最小化/最大化/关闭按钮难以看到和使用的问题。

修复了部分连接设备可能导致蓝牙无法使用的问题。

缓解了导致字幕未按预期出现在部分应用的问题，尤其是日语字幕。

修复了导致部分 PC 在现代待机（Modern Standby）期间进行错误检查的问题。

缓解了在“设置”搜索框中输入部分第三方 IME 时，可能导致候选窗口出现在屏幕的其他位置（没有附加到搜索框）和/或插入到搜索框中的字符不显示的问题。

修复了导致 PowerShell 创建无限数量的子目录的问题。当用户使用 PowerShell Move-Item 命令将目录移动到其子目录之一时，会出现该问题。