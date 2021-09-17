OPPO Reno6 系列开启中秋限时特惠：最高立减 300 元，Pro 版 3199 元起

IT之家 9 月 17 日消息 OPPO 在今日开启了中秋限时特惠，OPPO Reno6 系列手机至高立减 300 元，Pro 版 3199 元起，还可以享受 12 期分期免息。

IT之家了解到，OPPO Reno6 系列手机在今年 5 月发布，共有 OPPO Reno6、OPPO Reno6 Pro、OPPO Reno6 Pro+ 三款，分别搭载搭载天玑 900/1200 / 骁龙 870 芯片，采用 6.4/6.5 英寸高感屏，支持 90Hz 刷新率，还配备 4300/4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充，OPPO 自研直充技术，充电 5 分钟可刷剧 4 小时，拒绝充电焦虑。

OPPO Reno6 系列上市以来，OPPO 通过 NPS、VOC 电商、用户满意度回访等多个渠道，广泛收集不同用户的真实体验反馈。

截至 9 月 15 日，Reno6 系列上市 102 天，共发布 OTA&SAU 更新 7 版，持续优化用户的用机体验。

在拍照方面，OPPO Reno6 后置三摄组合，包括 6400 万像素水光镜头、 800 万像素超广角镜头和 200 万像素微距镜头。OPPO Reno6 Pro 后置四摄，相比 OPPO Reno6 增加了一颗 200 万像素肖像风格摄像头，可以让用户轻松拍出构图主次分明、细节清晰、色彩饱满的人像照片。

在游戏方面，OPPO Reno6 系列覆盖 VC 液冷散热，拿着轻薄，摸着清凉，可以边充电边玩游戏，也可以享受舒适手感，外观顺滑不沾手汗，为更好的游戏体验提供了更多有力的保障。该手机还支持游戏超级闪电启动、游戏后台更新，让用户轻松实现游戏秒开，一起开黑不等待，可以保证用户享受快稳爽的游戏乐趣。

此外，OPPO Reno6 系列上市后，官方还进行了持续优化，包括网络稳定性优化、增加新特性等，比如，通过 5 颗温度传感器，对外壳、手掌接触区域温度进行实时监控和预测。再加上 4 套联合降温策略，以智能性能调度策略、基带冷静策略、户外显示降温策略、快充冷静策略，实现机身温度控制。《王者荣耀》、《和平精英》、《原神》三款游戏的发热量均降低 10%，在游戏体验方面有了二次提升。

OPPO Reno6 系列中秋限时特惠现已开启，购机最高可省 300 元，在天猫 OPPO 官方旗舰店，OPPO Reno6 Pro 的到手价仅为 3199 元起：