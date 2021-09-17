哈啰出行 CEO 杨磊：成立五周年，注册用户接近 5 亿人

9 月 17 日消息，今日哈啰出行迎来成立五周年，哈啰出行 CEO 杨磊透露，哈啰全国累计注册用户数量已非常接近 5 亿。

哈啰出行于 2016 年 9 月在上海成立，从共享单车业务起步，逐渐进化为包括两轮出行、四轮出行、酒旅以及到店服务等多元化的出行及生活服务平台。

数据显示，截至 2021 年 8 月 31 日，哈啰出行旗下哈啰共享两轮业务共进驻全国超 400 城（含县级市），并在一年内持续在广州，上海、北京、成都、深圳、珠海等一线城市全面破局。

2019 年，哈啰出行开始布局新业务版图。近一年来，哈啰出行在新业务拓展方面动作频频，哈啰顺风车、哈啰打车、哈啰电动车以及小哈换电组成的新业务“四驾马车”初具雏形。

具体来看，截至 2021 年 8 月 31 日，哈啰顺风车已覆盖全国超 300 城，认证车主逾千万名，普惠行程完成总次数近 3 亿次。2020 年第四季度，哈啰顺风车交易额为 23.04 亿元，环比增长 9%。

截至今日，哈啰打车覆盖城市超过 200 家，其中自营业务已经在深圳、成都、杭州、厦门、沈阳等全国 25 个城市上线。

企查查信息显示，小哈换电在今年 7 月完成数亿元融资，磐谷创投、慕华投资、博儒资本等参与投资。据悉，去年 4 月，小哈换电也曾完成一轮融资。

哈啰出行披露的数据显示，截至 2021 年 8 月 31 日，小哈换电覆盖城市超过 300 个，日均换电服务数十万次，累计安全稳定运行时间超过 20000 小时。

近日，有接近投资机构的知情人士透露，哈啰出行正接近完成新一轮融资，估值高于此前。根据公开报道，最近一年中，哈啰出行在 2020 年中和 2021 年 3 月获得两笔融资，融资金额分别为 2.35 亿美金和 2.40 亿美金。

杨磊表示，感恩时代，哈啰的逐步成长壮大是时代造就的产物，极大得益于国家的创新驱动发展战略、对共享经济和互联网各类创新的支持，以及国家推动平台经济规范健康持续发展的大政方针。杨磊号召全体哈啰员工更多回馈社会，在环境、社会和企业治理层面体现出应有担当。