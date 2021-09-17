清华优秀毕业生放弃留学上热搜：计算机系前 10 名中 9 人留校深造

“前 10 名中的 9 人、前 20 名中的 17 人、前 50 名中的 41 人，都选择了留在校内深造。”

最近，清华大学马少平教授在一则微博里透露了清华大学计算机系毕业生的深造情况。

其中，绝大部分优秀毕业生都放弃了出国留学，选择在本校读硕博。

这样的结果让许多人感到有些意外，但似乎又很“合理”。

毕竟受到国外疫情的影响，这两年确实有许多人取消了自己的留学计划。

有人就在马少平教授的微博下留言提问：

国外疫情的原因吗？

“不是主要原因。”

这是马教授给出的回应，他直言：在三四年前，系内前 30 名的学生中，就有超过半数的人选择在系内读博了。

留在国内始终是大部分人的选择

对于网友的反应，马教授回复表示：

出国最多的时候也没有大部分出国过，很多年前就是不到四分之一了。

他还透露，在 2002 级~2011 级学生中（级指入大学时间），出国深造的同学截止到今年 4 月，回国的已经超过一半。

而且今年计科毕业生的深造情况更加令人振奋，排名前 10 的学生中，就有 9 人选择留在了本校。

这意味着清华最好的本科生不再以出国深造为首要目标，成绩越好越留在国内。

事实上，马少平教授所说的这些情况，从清华大学近几年毕业生的去向上就能窥见一二。

在 2020 年毕业生中，出国深造仅有 674 人，几乎是国内深造人数（2366）的四分之一，占毕业总人数的 9.6%，这也是近三年来清华出国深造率首次降至 10% 以下。

其中，本科生是深造的主力军，共有 2350 人。

有 1891 人选择留在国内，459 人选择前往国外；国内深造人数达国外深造人数的 4 倍以上。

▲ 来源：2020 年清华大学毕业生就业质量报告

具体到计算机系，2020 年毕业生中有 17 人选择出国深造，而留在国内深造的人数是它的 5 倍。

▲ 2020 年清华大学各院系毕业生就业情况（部分院系）

再早几年，从 2015-2019 年，清华大学本科毕业生选择留在国内深造的比例始终超过 50%，平均可达 53.8%。

那么北大呢？

事实上，清北两校在总体趋势上是一致的，都是大部分学生选择留在国内深造。

2015-2019 年，清华、北大毕业生每年出国（境）深造人数平均为 1052 人、1168 人，在两校毕业生中占比均在 16% 左右。

这 5 年间，清北人才出国深造整体呈下降趋势，其中，本科生出国人数降幅都在 3% 左右，硕士生 1%。

博士毕业出国深造的人数有上升，清华北大分别有 5% 和 1% 左右增长。

大佬纷纷归国发展

为什么会出现这样的现象呢？

或许可以从近几年国内教研和行业的发展情况上找到答案。

以计算机专业为例，在最新公布的 2021 软科世界一流学科排名中，清华大学计算机专业排名为世界第 6。

▲ 软科官微

在泰晤士 2021 世界大学学科排名中，清华大学计算机专业排在第 12 名，北京大学排在第 28 名。

上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学和复旦大学也都跻身全球前 100。

此外，在泰晤士高等教育 2021 年度中国学科评级中，计算机科学领域，我国共有 19 所高校进入 A 类，总数比去年增加 1 所。

A + 类包括清华大学、北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学和复旦大学。

而且近年来也有不少计算机领域的顶尖学者回国任教，为国内的计科教育添砖加瓦。

比如三次问鼎计算机视觉领域国际最高奖项马尔奖的朱松纯教授，就在去年加盟北大，担任北京大学讲席教授、人工智能研究院院长，并在今年为北大清华联手建立的通用人工智能实验班 （简称“通班”）坐镇。

在行业领域，清华姚班出身的“计算机图形学超级新星”胡渊鸣在博士毕业后立刻回国创立太极图形，公司地址位于北京海淀中关村。

曾提出 LAMB 优化器的清华学霸尤洋也在今年回国创业，公司同样 base 中关村。

由此可见，无论是在学术上还是在行业里，国内计科的发展都蒸蒸日上，越来越多优秀人才选择留在国内发展也就不足为奇。

马少平教授也表示，虽然自己由于年龄原因不能再招收学生了，但还是对学生们积极留在国内深造感到由衷的高兴！