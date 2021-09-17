家用计算机先驱 Clive Sinclair 逝世：Linux 之父曾受他启发，马斯克悼念

据外媒报道，家用计算机先驱 Clive Sinclair 去世，享年 81 岁。

他将家用电脑价格降至普通 PC 的五分之一，让 80 年代的年轻人拥有了人生中第一台电脑 ——ZX Spectrum 系列。

这台计算机甚至于启蒙了一代计算机人。

Linux 之父 Linus Torvald 曾在他的产品 QL 上编写 Linux；当下很多游戏产业巨头，也都是从他的 ZX 模型开始的。

而除了企业家身份外，他还是一位生命不止、发明不止的创造家。

电动汽车、数字手表、收音机、迷你电视……

虽然这些因为各种缘由没有落地和商业化，但更多的工业设计师受他灵感走向成功。

正如时至今日流行起来的电动车，以及随处可见的小型屏幕。

马斯克在社交网络上深深悼念。

家用计算机先驱

他 17 岁辍学，当了 4 年技术编辑，一直为创立公司筹集资金。

1973 年公司成立，但直至第一台家用电脑 ——ZX80 （以问世年份命名），才声名鹊起。

当时，整个电脑以组装形式售卖为 79.95 英镑，现成的价格 99.95 英镑，大约是当时其他家用电脑价格的五分之一。

要知道当年，像 Commodore PET 预制系统在 1979 年的成本也大概 700 英镑。

当时一经发布，就售出了 50000 台，而它的下一版 ZX81 的售价为 69.95 美元，直接售出了 250000 台。

短短两年间，ZX80 和 ZX81 成为英国和美国最畅销的电脑品牌之一，辛克莱创立的公司一年就赚了 1400 万英镑。

技术人员开始习惯于在触摸式键盘上输入程序，并迷上了 3D 怪物迷宫和 Mazogs 等游戏。

1982 年 4 月，ZX Spectrum 以 125 英镑的 16 kB 版本和 175 英镑的 48kB 版本推出，命名为 Spectrum 的原因是它拥有 8 位色彩显示能力。

尤其是 ZX Spectrum 48K 版本，成为当时英国最畅销的个人电脑。

Sinclair 本人也因杰出的工业贡献在同年被授予爵士身份。

虽然有一些工业上的瑕疵，比如橡胶按键、奇怪的碰撞视觉效果、以及音效不及 Commodore 64，但丝毫没有影响到它推动整个游戏行业的发展。

当时热度最高的游戏 Jet Set Willy、Lords of Midnight、Horace Goes Skiing 等都首先发售在 ZX Spectrum 平台上。

不过令人遗憾的是，在此之后就再也没有什么出圈的产品，比如 1984 年发布的 QL。

当时内部有很多设计缺陷，再加之外界苹果家用电脑发售，远没有此前那般火热。

1986 年，Sinclair 的电脑产品线被正式收购。

不太成功的发明家

回顾整个他的企业家人生，可以说短暂又辉煌。

但若要说道他的发明历程，就贯穿到他整个一生了，哪怕是屡屡失败的那种。

在他 14 岁时，Sinclair 就设计了一艘潜艇，对他而言，能追求自己的想法并自学想知道的事情，是一件很幸福的事。

上个世纪 70 年代早期，也就是家用计算机问世之前，他曾发明了一系列计算器。

这些计算器都有一个共性：体积小、重量轻，甚至可以放在口袋里。

要知道，当时大多数电脑都跟商店收银机差不多大小。

而在电脑产品继续取得成功之后，Sinclair 开启了电动汽车的探索。

Sinclair C5，这是他第一款，也是唯一一款汽车产品。

虽然放在现在来看，极具前瞻性，但放在当年 ——1985 年，就被市场认定为一个巨大的失败。

因为它价格高昂，外观像玩具，缺乏安全功能，以及用户很难爬坡。

原本 Sinclair 想着第一年会售出 10 万台，但就在同年 8 月生产线终止钱，也只生产了 14000 台，售出了 4500 台。

除了这些，他还发明过迷你电视、折叠自行车、扩音器、收音机等等。

值得一提的是，为了不分散发明过程的注意力，他没有使用互联网。

2010 年，他在接受采访时表示，自己不会使用电脑，以及任何自己发明过的东西。