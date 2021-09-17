【IT之家评测室】一加 9 系列手机一加哈苏 Xpan 模式拍照体验：为影像注入灵魂

随着智能手机市场竞争进入高端领地的争夺，拍照能力似乎已经成为手机品牌们竞争的焦点。看看各家旗舰产品越来越多的摄像头、越来越大的 CMOS、越来越夸张的拍照功能，仿佛对厂商们来说，赢下拍照就等于赢下了一切。

当然，这背后也是有原因的。根据艾瑞咨询的调查报告，2019 年中国消费者最关注的手机要素，“拍摄”以毫无悬念的优势占据第一。可见“影像力”对手机确实很重要。

在此背景下，不少手机厂商走上了一条极致的道路 —— 和高端相机品牌合作，来提升自家手机的影像能力。其中，一加 9 系列与哈苏的合作就是典型案例之一。

与相机品牌的合作，手机厂商除了可以在基础影像素质方面获得立竿见影的提升，更能为自家产品的“影像力”注入专业摄影的“灵魂”，当然，这要看手机厂商们怎么玩了。

而 9 月 17 日，一加 9 系列手机在与哈苏共同研发的基础上，通过系统升级的方式为大家带来了一个全新的拍照模式：一加哈苏 XPan 模式。

看到 XPan，相信了解哈苏的朋友都会大呼一声：这一步，真的是为一加 9 的影像力注入灵魂了。

那么一加 9 系列全新升级的一加哈苏 XPan 拍照模式到底是什么，效果又怎么样？IT之家今天就为大家体验一番。

一、一加哈苏 XPan 拍照模式是什么？

在实际体验之前，我们需要先了解一下这个一加哈苏 XPan 拍照模式到底是什么来头。

哈苏 XPan，指的其实是一款宽景相机，这是哈苏在 1998 年 9 月于德国科隆世界影像博览会首次推出的，并且是跟日本相机厂商富士共同研发。

哈苏 XPan 使用的是在当时已经十分流行的 135 全画幅胶片，但却能拍摄 24×36mm 和 24×65mm 两种画幅的照片，其中 24×65mm 画幅就好像两张全画幅相片并联在一起，因此能够呈现独特的、如同电影般的全景视角。

实际工作时，哈苏 XPan 其实也是通过一次曝光两张胶卷，然后利用拼接的方式得到一张宽度接近中画幅的全景照片，并且在画质上也没有任何损耗，反而因为更大的感光面积而更精细。

哈苏 XPan 用独特的画幅为摄影爱好者提供了别具一格的创作视角，一经推出，就迎来了业界的惊叹，甚至凭借极致的产品力，超越了当时摄影圣殿之上的徕卡，成为胶片相机时代永恒的经典。

而这次一加 9 系列的一加哈苏 XPan 拍照模式，就是将哈苏 XPan 相机体验精髓原汁原味地搬到了手机上。

二、一加哈苏 XPan 拍照模式交互体验

为了体验一加 9 系列的一加哈苏 XPan 拍照模式，小编从IT之家编辑室取出了一加 9 Pro 这款手机，在升级完系统后，就可使用一加哈苏 XPan 拍照模式了。

使用时，在标准拍照模式下将“照片”按钮上划，就可以呼出拍照功能菜单，这里面就有 XPan 模式的开关。

进入一加哈苏 XPan 模式后，首先吸引人眼球的就是取景框的设计。没错，一加将哈苏 XPan 相机的取景框完美复刻到了手机上。哈苏 XPan 的取景框非常经典，甚至有摄影爱好者将之称为“XPan 之魂”，这次一加哈苏 Pan 模式将取景框也完美复原，对于摄影爱好者来说无疑是一件让人惊喜的事。

当然，由于手机屏幕尺寸比例的原因，在取景框中划出 65:24 取景比例后，周围的部分一加通过黑色暗影进行了遮蔽，这样更加呈现出一种透过光学取景器取景的拟真感和沉浸感。

取景器右侧从上到下依次是照片预览、快门和色彩模式按键。

在一加哈苏 XPan 模式下，色彩默认是黑白的，还原的是经典黑白胶片“Ilford Delta 400”的影调和风格，适合不同题材的照片拍摄，无论是人像，街拍还是建筑，都可以胜任。如果你需要拍摄彩色照片，可以点击这个色彩模式切换键进行切换。

取景界面的右侧是虚拟的曝光补偿转轮，转动数值伴随着手机线性马达细腻的震动感，手感仿佛就是在转动真实转轮一样。

而在取景器的下方还有两个按钮，即焦段选择键。一加哈苏 XPan 模式提供了 30 毫米和 45 毫米两个焦段，

分别对应哈苏 XPan 相机经典的 30 毫米和 45 毫米镜头。30 毫米镜头是哈苏的经典超广角镜头，比较适合大场景，大风光。45 毫米镜头，更适合用街拍、人文环境、人像。无论自然风光还是街角人文，两种镜头大家可根据需要切换使用。

画质方面，根据一加的介绍，虽然采用特殊的画幅比例，但一加与哈苏影像团队共同研发了几个月，不断调整、优化一加哈苏 XPan 模式的拍摄效果。

在一加哈苏 XPan 模式下，用户每次拍摄，都可以获得一张约 2300 万像素的照片，其中 30 毫米焦段为 7552 × 2798 分辨率，45 毫米焦段为 7872 × 2916 分辨率。

最后还有一点非常特别，就是在一加哈苏 XPan 模式下，当用户按下快门键进行拍照时，取景界面会出现负片显影的过程，拍照-负片-冲洗-显影，这种老式胶片相机的拍照流程，以一种全新的方式融入到现代数码拍照中，满满的仪式感扑面而来。

因为哈苏 XPan 就是一款胶片相机，负片显影的画面，虽然不像传统手机拍照那样一拍即得，需要有一个等待的过程，但这个过程会让用户形成一种摄影创作的严肃心态，每一次按下快门都不是随意的，让大家能够在拍摄中体味到别样的乐趣和滋味。

三、一加 9 Pro 手机 一加哈苏 XPan 模式实际拍照体验

说了那么多，用一加哈苏 XPan 模式实际拍摄的效果、体验怎么样呢？

以IT之家手上这款一加 9 Pro 来说，在 45 毫米焦段使用的是 4800 万像素的广角主镜头拍摄，30 毫米焦段使用的则是 5000 万像素的超广角镜头。

日常使用时，IT之家以 45 毫米焦段为主，大家可以先看下面这张照片：

该照片拍摄时间是在傍晚，但光线仍然充足，画面的特点相对来说比较写实，色彩明艳而不夸张，细节清晰锐利，当然，最主要的自然还是 65:24 宽画幅带来的电影感，与生俱来有一种魔力会让人想象这铁门背后会有怎样的故事。

接着小编将焦段切换到 30 毫米，可以看到这时画面的视野范围更加宽广了，能够拍到更多的景物，但是成像风格方面和 45 毫米焦段没有明显的差别，都是以写实为主，没有过多的算法干预。

而且在这种广视角的照片上，画面边缘也基本上没有太多畸变，整体效果还是比较出色的。

上面两张照片都是彩色模式，下面IT之家换了一个场景，使用黑白模式拍摄了一张。可以看到，一加哈苏 XPan 模式拍摄的黑白照片画面质感还是非常细腻的，不是简单地对照片做褪色处理，整个画面该暗的地方暗，该灰的地方灰，黑与白的过渡非常自然，同时又不缺层次感。

再比如下面这张，傍晚多云的海岸，海滩对面山上郁郁葱葱的树林对比度较高，而填上墨色的云层片片晕染，层次清晰，远处高光的夕阳还能不过曝，宽容度比较高，整个黑白相片呈现出细腻的质感。

当然，由于一加哈苏 XPan 模式画幅很独特，你也可以利用这个画幅竖向构图，产生一些独特的拍照效果，例如下面这张拍摄远处基站塔，就可以用竖向构图让塔身显得更加高耸，这种拍摄效果是其他手机普通拍照模式下不太容易做到的。

利用 XPan 模式的画幅，你还可以巧用拼图的方式，将多张照片组合在一起，达到一种独特的效果，既丰富了创作的方式，也很适合分享到朋友圈等社交网络。例如像下面这样。

到了夜间，使用一加哈苏 XPan 模式拍照整体仍然是小编手上一加 9 Pro 这款手机原本的夜拍水平，颜色明艳，白平衡准确，画面没有明显的噪点，纯净舒适。

在拍摄夜间照片的时候，大家也可以适当调节取景界面的曝光补偿数值，来选择降低或者提升画面的亮度，从而获得不一样的成片效果。例如下面这两张照片，第一张是标准曝光的照片，第二张是调低曝光补偿，让画面欠曝光的照片，同样的场景，两张照片可以呈现出不一样的影调味道，连树叶都还原成了绿色。

还有一点就是，由于一加哈苏 XPan 模式是一种具有年代意义和仪式感的拍照模式，毕竟哈苏 XPan 诞生的时代还是胶片相机时代，所以如果大家使用一加哈苏 XPan 模式拍照，配合一些滤镜效果，可以让使用体验更能还原哈苏 XPan 相机的感觉。

比如小编将前面的第一张照片用一加手机 Pro 自带的照片编辑器添加“胶片”滤镜效果，可以看到加上“胶片”滤镜的照片会更有年代感，更容易让拍摄者产生恍惚感，仿佛穿越时间长河，回到了那个用胶片映射生活的年代。

小编摄影水平相对有限，但这里不妨也为大家展示这两天使用一加 9 系列一加哈苏 XPan 模式拍摄的更多照片，以供大家参考，相信如果你是更专业的摄影爱好者，一定会忍不住立刻用一加 9 系列 一加哈苏 XPan 模式进行影像创作的冲动。

写在最后

一加哈苏 XPan 模式最让人印象深刻的地方，在于尽可能细致地复刻了经典哈苏 XPan 相机拍照的体验，从取景界面，到负片显影，从独特胶片质感的黑白模式到那标志性的 65:24 宽画幅，种种元素都能让用户在拍照中产生更多的仪式感，点按快门之间，更能品味摄影带来的乐趣和意义。可见一加在打造这个拍摄模式时确实是花了心思去打磨体验的。

这里小编也推荐大家在日常拍摄中多多尝试这个模式，它能为你带来的，是明显不一样的智能手机影像体验，也能为你拍出好照片带来更多的助力。