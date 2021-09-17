iPhone 13 发售在即，拼多多百亿补贴直降 500！

IT之家9 月 17 日消息，苹果近日正式发布了 iPhone 13/Pro 系列四款手机，以及全新的 iPad、iPad mini。目前，苹果中文官网已经更新，新品价格全部曝光。

众望所归的拼多多百亿补贴也已经就位，不仅带来了 iPhone 13，还有最新的 iPad mini6、iPad 9 以及一系列大牌数码好物。除了苹果产品外，大量其它数码好物也在补贴中。

在经过一番仔细挑选后，笔者也找到了一些非常值得买的数码好物，在这里诚意地推荐给大家。

iPhone 13/iPhone 13 mini

最重要的当然是 iPhone 13 系列了，这次的 iPhone 13/13 mini 采用了和 iPhone 12 大致相似的设计风格，但前后摄像模组经过了重新设计，并提供五种炫彩配色。搭载 A15 仿生芯片，运行高速，能效出众，电池续航时间亦有提升，XDR 显示屏的亮度更高，达到了全局 800nit，峰值 1200nit，在一系列升级下，128G 起售价反而还有所降低，真可谓“十三香”。

iPhone 13 直降 500 元，iPhone 13mini 直降 400 元

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iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

不过发布会上最耀眼的明星还是 iPhone 13 Pro/Pro Max。此次的 iPhone 13 Pro/Pro Max 史上首次搭载了 Promotion 自适应刷新率屏幕，支持 10-120Hz 可变刷新率，兼顾流畅与省电。搭载满血版 A15 仿生芯片，GPU 性能进一步提高，同时后置三摄系统也得到了升级，并首次支持微距拍摄。通过内部重新设计，iPhone13 系列都装进了更大的电池，续航方面普遍提高了 1.5-2.5 小时。总之这次的 Pro 是真正的 Pro。

iPhone 13Pro/Pro Max 直降 500 元

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iPad 9

除了 iPhone 以外，iPad 产品线也迎来了更新，并且拼多多这边已经给出了明确的补贴价格，即日起正式开始预售。首先是最便宜的 iPad 9，它拥有 A13 仿生处理器，支持原彩显示的 10.2 英寸视网膜显示屏和支持人物居中功能的 1200 万像素超广角前置摄像头，支持 Apple Pencil（第一代）和智能键盘，存储容量终于告别 32G，来到了 64G。

拼多多这边百亿补贴 256G Wi-Fi 版只要 3399 元，性价比突出，是入门 iPad OS 生态的好帮手。

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iPad mini 6

相比于万年不换模具的 iPad 9，iPad mini 6 显然更让人眼前一亮。iPad mini 6 采用了全新的“Pro 设计”，正面取消了 Home 键，屏占比更为突出，配备更宽大的 8.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏。全新的 A15 仿生芯片，性能相比上代提升最高可达 80%，堪称迄今最为强大的 iPad mini。新采用的 USB-C 接口支持更快的连接速度，蜂窝网络机型支持 5G ，为移动办公提供更多灵活便利。全新升级的摄像头、人物居中功能以及对 Apple Pencil（第二代） 的支持，都让 iPad mini 6 根据吸引力。

目前拼多多补贴 300 元，64G 版本只要 3499 元起。

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Apple AirPods Pro

既然已经买了苹果产品，那就再顺便买个 AirPods Pro 吧，它能和各个苹果产品无缝衔接，体验非常出色。作为目前降噪耳机市场上的王者，它拥有舒适无感的佩戴、顶级的降噪和通透体验。配合苹果设备最佳，配合安卓和 Windows 设备也可以正常使用。

官网原价 1999 元，百亿补贴目前仅 1379 元。

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除了苹果以外，还有不少大牌数码好物也在补贴中，下面给大家推荐一下。

vivo iQOO Neo5 骁龙 870

如果你对于手机质感有高要求，那么我推荐 iQOO Neo5 这款手机，它拥有骁龙 870+48 00 万 OIS 主摄 + 120Hz 高刷屏 + 66W 闪充，，同时还有让游戏更流畅的独立 MEMC 补帧芯片，上手就能感受到它比其它同价位手机质感更佳。

目前百亿补贴价格 2349，性价比很突出。

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红米 Note 10 Pro

如果你的预算在千元这个价位，那红米就是当之无愧的王者了。Redmi Note 10 Pro 搭载天玑 1100 旗舰芯，配合 VC 液冷散热性能在这个价位无出其右。内置 5000mAh + 67W 旗舰闪充，完全没有续航焦虑，配合 120Hz 变速高刷屏，使用体验完全越级，相当超值.

目前百亿补贴价格仅需 1469 起。

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联想小新 Pro16 锐龙高性能游戏轻薄本

虽然说是轻薄本，但联想小新 Pro16 的配置怎么看都是一台入门级游戏本，它有 2.5K 120Hz 的高素质大屏，同时 R7-5800H+GTX1650 也能满足网游的需求。最关键的是它的外观怎么看都是一台商务本，用“西装暴徒”来形容它再合适不过了。

目前百亿补贴价格仅需 6399 元起。

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联想拯救者 R9000X R7-5800H/RTX3060

如果你对于性能由更高的要求的话，那更推荐联想拯救者 R9000X。这是一款定位轻薄游戏本的机器，它搭载 R7-5800H+RTX3060，性能足够满特效运行各种 3A 大作了。屏幕素质在游戏本中也是数一数二，2.5K 分辨率 + 高刷新率，15.6 英寸窄边框，高屏占比。屏幕支持 X-Rite 色彩管理，同时还有 10bit 色深，非常适合设计的用户。本次拼多多百亿补贴，现货开售，非常适合大学生和打工人使用。

目前百亿补贴价格仅需 8999 元起。

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飞利浦电动牙刷 hx6730

最后给大家推荐一款电动牙刷，飞利浦的这个 HX6730 属于旗下的洁净系列，采用专利的磁悬浮马达，震动频率可达 31000 次/分钟，此款电动牙刷有 14 次逐渐增强模式，新手也能很好的控制，在计时器的帮助下刷满时间更有利于牙齿健康。

目前百亿补贴价格仅需 209 元起。

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以上就是笔者个人推荐的一些补贴产品，除了上述产品，还有海量手机电脑、居家日用、酒水美食等全类目产品都有很大的降价力度。并且所有产品都享受中国人保财险提供的“品质险”，出现描述不符和质量问题可以申请理赔，购物更放心。如果家友们在选购前，不妨先去拼多多百亿补贴活动会场看看。

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