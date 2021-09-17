百度、狮桥联合打造：DeepWay 智能重卡新车星途 1 代发布，预计 2023 年量产

9 月 17 日晚间消息，今日，由百度与狮桥联合打造的卡车新造车公司 DeepWay 首场品牌战略发布会在京举行。会上，DeepWay 推出首款全正向设计研发的智能新能源重卡 —— 星途 1 代。

DeepWay 是一家专注于智能新能源卡车的研发和制造的初创型企业，据了解，DeepWay 是目前百度 Apollo 在自动驾驶货运赛道的唯一布局，也是全网唯一获得百度自动驾驶技术白盒授权的公司。本次发布会是 DeepWay 在去年百度 Apollo 生态大会上宣布成立后的首次亮相。

百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇曾表示，百度 Apollo 的智驾产品已与超过 70 家车企的 600 款车型展开合作，领域涵盖了家用小汽车、自动驾驶巴士等。但自动驾驶在商用车物流领域还未布局，其巨大的发展潜力亟待发掘。狮桥集团董事长兼 CEO 、DeepWay CEO 万钧也曾提出，货运司机人力成本攀升，无人驾驶在远途卡车领域成为刚需，双方对智慧物流的认知不谋而合。于是，DeepWay 应势而生。

据介绍，DeepWay 此次发布的智能新能源重卡 —— 星途 1 代完全满足智能驾驶底层需求，同时也发挥了新能源驱动优势。

在智能化层面，基于百度自动驾驶技术研发的 HIS 高速路智能系统，星途 1 代算力可扩展至超过 500TOPS，支持高速上 L4 级别自动驾驶，获取的数据和优化迭代版本也将通过 OTA 方式升级到每一台星途。在遍布整车自动驾驶传感器的加持下，星途 1 代可实现全车无盲区以及超过 1000m 的超远距感知能力，同时通过红外传感器对高速上出现的生命体进行保护。

此外，星途 1 代还具有“深级”设计、“深级”性能、“深级”空间等优势，能够精准匹配干线物流需求。

据万钧介绍，到 2023 年 6 月，星途 1 代将落地商业化量产。预计在未来 5 年，星途 1 代将累计运营超过 48 亿公里，这些真实场景的数据积累，将使其加速实现 L4 级别自动驾驶在干线物流场景的落地。