欧洲半导体重镇突发停电，格芯/英飞凌/博世等晶圆厂恐受影响

9 月 17 日消息，据外媒报道，德国德勒斯登地区突发停电，据负责该地区电力供应的 SachsenEnergie 发布的消息显示，当地有 95％的区域都在停电的范围，影响多达 30 万户，而且停电的时间长达 1～2 小时。

据警方调查，事故原因是一个市售的金属涂装气球落在德勒斯登南部一个变电站开关柜的敏感点上，引发了短路。

值得注意的是，德勒斯登聚集了诸多欧洲重要的芯片厂，比如芯片代工大厂格芯、汽车芯片大厂英飞凌、新落成的博世 12 英寸厂等等，此次停电影响恐怕会给全球芯片产业链带来严重冲击。

根据各大芯片厂商最新回应来看，具体影响尚未可知。

格芯

格芯在德勒斯登的生产线规模庞大，不过格芯同时还拥有两座能源供应中心，独立于公共电网。格芯发言人 Jens Drews 对此表示：“这让我们不至于受到太严重的冲击。”

据悉，格芯在德勒斯登拥有占地 364，512 平方米的芯片厂，是由原 AMD 最早的芯片厂 Fab 36 和 Fab 38 整合而来。自格芯成立之后，此处被改名为 Fab 1 Module 1 厂区，而附近原来的 AMD Fab 30 也被整合到 Fab 1 厂区中，为 Module 2 厂区。其中，Module 1 厂区主要以 40nm、28nmBULK 制程，22nmFDSOI 制程为主；Module 2 厂区原本主要制造 8 英寸芯片，后来也转为制造 12 英寸芯片，以 45nm 及成熟的制程为主，每个厂区的 12 英寸芯片的月产量可达 2．5 万片以上。

英飞凌

英飞凌方面并未透露这次停电究竟造成多大影响，不过在其发言人发出的电子邮件中显示，德国德勒斯登在当地时间周一（13 日）下午 2 点左右，出现长达 20 分钟的大停电，这导致当地厂房停摆，生产作业直到 14 日晚间才恢复。

据了解，英飞凌德勒斯登厂生产超过 400 种不同零部件，是该公司规模最大、最为先进的生产基地之一。据发言人透露，两条生产线都会再次缓步扩产。要恢复产能全开状态，势必得花上一些时间，但英飞凌并未提及确切时间表。

博世

而博世发言人也表示，位于当地的全新半导体厂也受到影响。发言人称，备用电源虽紧急启动、让最重要的大楼及安全功能保持运作，但生产线被迫停摆，13 日下午才开始有序重启。而此次停电造成的影响仍在评估中。

据悉，博世位于德国德勒斯登的新晶圆厂在 6 月份启用，该工厂耗资 10 亿欧元（约 12 亿美元） ，是一座 12 吋新晶圆厂，以满足物联网与交通应用等市场需，是博世 135 年历史上最大单笔投资。

此外部分车企大厂也在此次停电中受到影响。宝马发言人 Kai Lichte 表示，宝马的生产线不会立即停止，在应急发电机的帮助下，该工厂可以保持运行长达 24 小时。“如果发生这种紧急情况，我们将决定在哪里可以省电，以便我们可以继续在其他地方工作更长时间。”

大众发言人 Carsten Krebs 表示，茨维考工厂拥有独立的应急电源和自己的应急发电机。有了这个设备，紧急照明等重要的技术系统就可以继续运行。“目前我们很难评估在上述情况下我们是否能够继续制造车辆。”