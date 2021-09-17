苏宁旗下宁互宝宣布关停

IT之家 9 月 17 日消息 近日，宁互宝发布公告称，原互助计划于 2021 年 9 月 14 日 0 点正式终止。在此之前，不幸确诊大病的会员，可以在 2021 年 9 月 21 日 0 点前继续向平台发起互助申请。若符合原互助条件，将由平台提供合理赔付。

IT之家获悉，今年以来，已有美团互助、水滴互助、轻松互助、百度灯火互助、悟空互助、小米互助等相继宣布关停。

下面是此前宁互宝关停公告全文：

宁互宝自 2019 年 3 月上线以来，在大家的支持和信任下，已经平稳运营了近 3 年。宁互宝代表每一位患病会员，感谢大家的支持与帮助。

为了给你提供更稳定的保障，我们将进行业务升级。对于在宁互宝保障中的会员，我们提供了最高 22 万元健康及意外保障，另外还有专门定制的高性价比重疾意外险，参与即送价值 235 元的体检套餐。

原互助计划将于 2021 年 09 月 14 日 0 点正式终止。在此之前，不幸确诊大病的会员，你可以在 2021 年 09 月 21 日 0 点前可继续向平台发起互助申请，若符合原互助条件，将由平台提供合理赔付。互助申请及相关问题可拨打 95177 转 6 进行咨询。

我们初心不变，将继续为大家提供更全面、更优质的健康保障服务。最后，再次感谢大家的理解与支持，谢谢。

宁互宝

2021 年 09 月 07 日