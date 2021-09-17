为什么你的智能手机越来越不耐用了

或许你已经对如今智能手机平均 2-3 年就需要更换的频率习以为常，但一直以环保的名义，对消费电子行业开刀的欧盟，似乎并不认为这是理所应当的事。

本月，德国政府开始推动欧盟通过一项新的提案，要求手机厂商至少要对其发布智能手机，提供七年的安全更新和备件维护，试图通过这样的方式，来降低手机更新换代的频率，达到更加环保的目的。

在此之前 ，欧盟在这一领域更为人所知的动作，还是在 2019 年要求智能手机至少保证五年系统更新的提案。而本次提案中，不仅进一步提升了对系统更新周期的要求，其中新增的对硬件的要求：「至少保证在七年的手机硬件备件维护支持」也是本次提案受到更多手机用户关注的主要原因。

从行业现状来看，这一提案最终是否会成为欧盟通用的法律，仍有很大的不确定性。而且在这一提案公开之后，也遭到了来自手机制造商的强烈抵制：行业规范组织 DigitalEurope 希望欧盟只强制要求三年的系统安全更新，并希望将手机配件维修的范围仅包括屏幕与电池，而不包括摄像头、扬声器和其他手机配件。

虽然这项提案距离最终敲定仍有很多变数，但也让我们重新开始想起这一关于智能手机的灵魂问题：为什么如今我们的智能手机会需要更换的这么频繁？为什么你的手机会越来越「短命」？

手机 = 消耗品？

坊间传闻：每一部 iPhone 在制造时，机身内都会加装一个专用的芯片，每当下一代新品发布之后，苹果 CEO 库克就会按下那个按钮，之后你的手机就会开始进入报废模式：不仅会开始出现各种卡顿发热，而且你的手机在各种意外中损坏，总之，就是到了你该换新机的时刻了。

这当然只是开玩笑，这样的按钮肯定也不存在，但现实是我们的手机真的就像「计划报废」一样，在过了一段时间之后，原本耐用的电池开始变得不得不一天多次充电、系统也开始变得卡顿不堪，连扫码支付都有概率发生死机。

这当然不是心理因素作祟，真实的原因是：如今智能手机从设计一开始，就在按照消耗品的标准，以 12 -24 个月为设计寿命来制造生产。

这个周期几乎影响到了当代智能手机的方方面面：例如苹果推出的「年年焕新」计划，就是以 12 个月为周期让用户更换新一代 iPhone；如今主流的分期购机方案也会提供 12 个月或 24 个月的分期方案，让更多人被「四舍五入等于白送」的思想左右，最终选择按下付款按钮。

同时，如今绝大多是智能手机也只提供一年的售后服务支持。因此让设计寿命两年的智能手机，去维持欧盟所要求的七年官方售后支持以及系统更新，这本身就是一件与如今「手机 = 消耗品」的主流观念背道而驰的事。

但从环保的角度，欧盟认为，让手机换的更慢一点才是更加环保的未来；而站在普通用户的角度去看待这件事，也确实有不少人认为：如今智能手机的更新换代快的让人眼花缭乱，很难跟得上手机的迭代周期，手机真的有必要换的这么快吗？

硬件更新 > 软件更新

回答这个问题其实只有一个标准：手机是否仍能满足你正常使用的需求。

既然手机设计寿命周期为两年，那么随着时间的流逝，手机也会逐渐「衰老」，遇到各种各样的问题 —— 这些问题有些能通过自己动手来解决，有些就不那么简单了。

笔者现在手上有一部 2016 年发布的旗舰机 —— 小米 Note 2，虽然小米官方对它的系统更新支持已经在 2019 年结束，但你仍然可以以通过给手机解锁，刷第三方 Android 系统，用它体验到更多 Android 系统的新功能特性，以及获得更流畅的使用。

在刷入新系统之后，即使它没当下手机主流的全面屏设计或是多摄模组，它仍然是一部堪用的手机，日常作为一个轻度使用者的主力手机，至少还是可以满足基本收发信息、完成购物支付等需求的。

但相比于软件更新，在尝试将这部小米 Note 2「压榨殆尽」的过程中，最影响实际使用体验的其实是手机硬件的迅速老化：比如电池容量衰减导致的续航严重缩水，以及 OLED 屏幕在长时间使用之后产生的色差，这些都是仅凭刷机无法解决的问题。

而如果你尝试进一步给手机「翻新」，你就会发现：如今这款机型在小米官方售后已经不再被支持，无论是屏幕还是电池都只能依赖第三方维修商，而且这桩买卖也谈不上划算 —— 更换屏幕的维修价格，已经可以在二手平台购买到一部屏幕正常的同款机器了。

这就是很多老手机用户在维修手机时会面临的问题：随着现代生活对于智能手机的要求逐渐升高，手机组件也逐渐复杂，手机屏幕随着我们日常使用手机需求的增多水涨船高 —— 4K、120Hz 刷新率，LTPO 等概念都已经加入智能手机的设计中。

在这样的背景下，如果老旧手机出现故障，维修成本非常高，相信很多人会更加倾向于选择买一部新手机来用。

对于手机厂商而言，一个不争的事实是：随着手机发布日期的推移，使用同型号手机的用户逐渐减少，手机硬件维护的成本会越来越高，到手机设计寿命后期，维持硬件更换的压力会越来越大。这也是为什么手机厂商在本次欧盟的提案中，只愿意在手机屏幕以及电池两个选项上做出让步的原因。

不过，虽然硬件维持七年的维修很困难，但随着如今智能手机隐私问题越来越受到关注，手机厂商除了开始更加积极的在新版本系统中加入更多实用隐私功能，也开始将手机系统更新作为吸引用户的一个重要卖点：包括提供更长时间的系统版本更新以及安全更新。

例如在今年，三星就宣布，旗下发布的所有 Galaxy 智能手机与平板电脑在发布后都会收到至少四年的安全更新，包括所有 2019 年之后发布的设备都会受此政策影响，同时一加也宣布旗下的一加 8 / 一加 9 系列将会支持三年的 Android 版本更新以及四年的安全补丁更新。

而在手机硬件更新上，iPhone 凭借着每一代都能达到的千万级出货量，能将手机生产线维持成本降到最低，因此手机的各种备件在市面上流通的也会更多，实际上降低了手机的维修成本。

加之苹果在 iOS 更新中一直采取对老机型更新最新系统版本的策略，很多如今仍然在使用老旧 iPhone 的用户仍然能体验到大部分新版本系统带来的功能优化。

而对于生产量没有那么多的大部分 Android 手机，不同的手机厂商为了给自家的手机厂商提供更长时间的支持的方式也有所不同：Google 除了会给自家的 Pixel 手机提供更长的 Android 版本更新周期之外，还会通过与 iFixit 等第三方手机维修公司合作，来将手机维修的周期尽可能的以更低的成本维持下去。

另外，虽然让手机整体维持七年售后的成本很高，但随着经典机型带来的「钉子户」越来越多，一些嗅觉敏锐的手机厂商也开始在线下渠道发力：包括小米一加等手机厂商，都推出了廉价的官方电池更换服务。

这些虽然不能给手机厂商带来更多的直接收益，但却能借助这种方式提升用户粘性，这对于如今更依赖软件服务赚钱的手机厂商来讲，会更愿意去推动此类给老机型「延寿」的服务。

在智能手机的系统版本/安全更新已经成为越来越重要的一个卖点之后，关于「手机能用多久」这件事，实质上变成了「手机维修服务能维持多久」。

即使欧盟提出的「七年寿命周期」如今看起来颇显激进，但让手机维修服务以合理的的价格存在下去，在软件逐渐成为手机行业营收重点的当下，不仅是来自用户的现实需求，也会是智能手机设计的一个重要变化趋势。