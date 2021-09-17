苹果 iPhone 13/Pro 预购，部分用户使用 Apple Card 信用卡遇到问题

IT之家 9 月 17 日消息 苹果 Phone 13/Pro 系列手机今晚正式开启预购，不论是苹果官网还是第三方电商，均十分受欢迎。根据外媒 MacRumors 消息，一些海外用户在使用 Apple Card 信用卡或者 Apple Pay 进行支付时，会遇到问题，导致无法抢购到新产品。

具体来看，一些用户在推特表示，在使用手机进行预定时，界面会弹出“您输入的卡片详细信息有误”或者“出现了一些问题”的通知，导致无法成功付款。

还有用户收到提示表示，预定请求有误，请重复提交。此外，还有通知直接提示，您的订单无法进行处理。由于苹果表示，使用 Apple Card 信用卡购买 iPhone 13，可以享受 3% 的优惠。因此，许多海外用户抱怨系统故障使得无法获得这项优惠，也无法优先购买到最新的手机。

至于出现故障的解决方法，外媒表示，切换支付方式即可解决问题。只不过，这就意味着要错过 3% 的优惠。如果用户下单的手速慢，还有可能使得手机的交货日期进一步推迟。

IT之家了解到，目前 iPhone 13 Pro 系列 1TB 版本的预计交货日期已经推迟到了 2021 年 10 月，而正常情况下 9 月 24 日即可发货。