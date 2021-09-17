马斯克：“星链”卫星互联网下个月结束 Beta 测试

9 月 17 日晚间消息，据报道，太空探索技术公司 SpaceX CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日表示，“星链”（Starlink）卫星互联网服务将于今年 10 月结束 Beta 测试。

“星链”是 SpaceX 的一个卫星互联网项目。从 2019 年至 2024 年，SpaceX 计划利用 5 年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道，组成“星链”网络，以提供互联网服务。目前，“星链”网络已发射了 1700 多颗卫星。

去年 10 月底，SpaceX 率先在美国部分地区推出了“星链”测试服务。服务价格为每月 99 美元，同时用户需要支付 499 美元购买相关设备，包含终端接收设备、三脚架和 WiFi 路由器。

据测试用户反馈，“星链”的试用速度已突破 160 Mbps，超过美国 95% 的宽带连接。大多数测试用户的网速，都在 SpaceX 给定的网速范围内，即 50 Mbps 至 150 Mbps 之间。

今年 4 月份，马斯克曾表示，“星链”服务的成本正在迅速下降，带宽和延迟状况都在快速改进，可能会在今年夏季末结束 Beta 测试。而今日，有 Twitter 用户询问，“星链”何时走出 Beta 测试？马斯克回复称：“下个月”。

SpaceX 今年 8 月初曾表示，“星链”卫星互联网服务已在 12 个国家拥有约 9 万用户。此外，“星链”在全球还拥有超过 50 万份的订单/定金。

测速网站 Speedtest 上个月曾发布报告称，“星链”卫星互联网服务的速度已经达到固定宽带的水平，在一些国家甚至还要快于固定宽带。

Speedtest 报告显示，今年第二季度，“星链”卫星互联网服务在美国市场的平均下载速度为 97.23 Mbps，与美国固定宽带的平均下载速度相差不远，后者为 115.22 Mbps。

通常，凭借 100 Mbps 的下载速度，用户可以在一分钟内下载一部电影。而在加拿大、新西兰和英国等市场，“星链”互联网服务的速度要远高于固定宽带。