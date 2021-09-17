微软口语评测上线美式英语通用版

IT之家 9 月 17 日消息 发音是语言学习的重要一环。现在，微软推出了基于 Azure 认知服务平台语音服务而构建的口语评测功能，让语言学习的教与学更加方便。微软宣布口语评测功能的美式英语通用版，以及其他语言的预览版上线。每个语种的口语评测功能均训练包含了各个年龄段、代表不同地方口音的播音员在多元场景下录制的语音。

据介绍，微软口语评测功能可从多维度进行评测和反馈，并准确进行发音错误检测与诊断。针对音素、词、句子、文章四个层面进行打分：评估音素准确性以纠正发音细节；自动检测漏读、多读、错读的词语和句子；对于整篇文章，可从发音准确性、阅读流畅度（发音与母语说话人的接近程度）以及完整度（与原文本相比，是否出现漏读）三方面给出综合评分，帮助学习者准确了解发音弱点，对症下药。针对在线课堂 1 对多的教学场景，微软口语测评能够实时提供每位学生的测评结果。

基于 AI 能力的微软口语评测功能易用性、互动性强，能够提高学生的自主学习效率，辅助教育工作者满足多元需求：

教育机构培生（Pearson）利用微软口语测评功能、神经网络文本转语音技术及自然语言处理技术打造了语言学习平台 Longman English Plus：

印度教育公司 BYJU'S 基于 Azure 语音服务，为第二语言是英语的地区开发语言应用程序 The Think & Learn English App (ELA)，通过有趣的对话及游戏寓教于乐：

在即兴发挥的场景，比如口语考试及 PowerPoint 演示等，高准确的 Azure 语音转文本功能将即兴口语自动转录为文本后，微软口语评测功能即可发挥能力。IT之家获悉，微软 PowerPoint Presenter Coach 内置口语评测功能，可自动识别“错读”单词，提供正确发音指导。用户可以反复收听正确单词发音，不断提升口语水平。

无需编写程序，即可使用微软 Azure 云账号和语音服务账号登录微软语音工作室，体验口语评测功能，用更直观的交互界面评测语音流利程度和发音准确性。如果你没有账号，可以免费注册微软语音服务。

点击链接详细了解和使用微软口语评测功能：