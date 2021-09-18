美股收跌，小鹏汽车上涨 3.78%，知乎跌逾 3%，法拉第未来再涨 7.68%

北京时间 9 月 18 日消息，美股收跌。本周道指累计下跌近 0.1%，连续第三周下跌；标普 500 指数累计下跌约 0.6%，连续第二周下跌；纳指累计下跌约 0.5%，连续第二周下跌。截至收盘，道指跌 166.44 点，跌幅为 0.48%，报收 34584.88 点；标普 500 指数跌 40.76 点，跌幅为 0.91%，报收 4432.99 点；纳指跌 137.96 点，跌幅为 0.91%，报收 15043.97 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 嘉楠科技被纳入富时罗素指数 涨超 3%

嘉楠科技昨晚公告称，美国当地时间 2021 年 9 月 17 日股市收盘后，公司股票将被纳入富时罗素全球指数系列中国区指数。董事长兼 CEO 张楠赓对此表示，“我们盈利能力强，增长动力足，对于在资本市场获得更大认可感到高兴。被纳入富时罗素指数可以进一步增加我们在全球投资社区的曝光度，可能多元化公司投资者群体，对公司和股东有利。”

富时罗素是全球领先的指数编制公司，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。其中，富时罗素全球股票指数系列是其旗舰指数体系，覆盖了全球 49 个发达和新兴市场中超过 1.6 万种股票，并提供针对特定市场和细分市场的模块化指数。

常规交易中嘉楠科技涨 0.25 美元，涨幅为 3.22%，报收于 8.01 美元，盘中一度摸高 8.19 美元。

▲ 过去 5 年京东股价累计上涨 193%

虽然过去一周京东股价下跌 3.7%，但过去 5 年，京东股价累计上涨 193%。在股价大幅上涨的 5 年中，京东实现扭亏为盈，这可能是其股价大涨的一个转折点。过去 3 年京东利润有所增长。

过去 12 个月京东总股东回报率为 3.8%，低于市场平均水平。但其长期回报更漂亮，过去 5 年每年约为 24%。虽然股价涨幅放缓，但京东业务仍然可能健康发展。

今天常规交易中京东股价上涨 0.52 美元，涨幅为 0.67%，报收于 77.69 美元，盘中一度摸高 79.67 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 被曝充斥反疫苗言论 Facebook 股价跌超 2%

反疫苗激进分子利用 Facebook 破坏其推广疫苗努力的消息曝光后，今天常规交易中 Facebook 股价下跌 8.34 美元，跌幅为 2.24%，报收于 364.72 美元，盘中一度探底 361.6 美元。

《华尔街日报》援引内部文件刊文称，Facebook 没有能阻止用户大量发布反对疫苗的言论，在与疫苗相关的英文帖子中，近 41% 属于反疫苗言论。与疫苗相关的帖子在 Facebook 上的浏览量每天达到 7.75 亿次。Facebook 研究人员警告称，与疫苗有关的帖子充满“反疫苗的花言巧语”，可能影响人们对疫苗安全性的认知。

《华尔街日报》星期三发表的另外一篇文章显示，Facebook 知道旗下 Instagram 会给年轻女性带来危害。Facebook 研究人员说，“32% 的少女称，在对自己的外貌不满意时，Instagram 会加重她们的不满意感。”