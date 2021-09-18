进入太空三天，SpaceX“灵感 4 号”机组要做些什么

美国太空探索技术公司 SpaceX 已经成功发射了其首次纯商业太空载人飞行任务 Inspiration4，并将四名普通人送入轨道进行为期三天的环绕地球之旅。

现在，Inspiration4 成员已经入轨，那么接下来他们要做些什么？

在按计划遨游太空的三天时间里，亿万富翁贾里德・艾萨克曼 (Jared Isaacman)、希恩・普罗科特 (Sian Proctor)、克里斯・森布罗斯基 (Chris Sembroski) 以及海莉・阿塞诺 (Hayley Arceneaux) 将开始一系列的活动，而且他们在载人龙飞船上的几乎每一分钟都将被拍摄下来。

不过，SpaceX 将不会持续提供 Inspiration4 任务的信息。但据任务经理斯科特・波提特 (Scott Poteet) 表示，在未来几天，SpaceX 可能会举行几次直播活动，包括 Inspiration4 机组成员与圣裘德儿童研究医院的病患和工作人员进行实时聊天，以及其他未披露的“惊喜”。

与此同时，Inspiration4 团队还将进行与健康相关的多项实验，并为《时代周刊》旗下时代工作室 (TIME Studios) 制作纪录片拍摄视频。这部纪录片的前四集已经在 Netflix 上播放，第五集也是最后一集将于 9 月 30 日上线。

SpaceX 的发射页面有个简单的特写，显示了载人龙飞船目前在太空中所处的位置。这艘改装后的飞船配有巨大的三层有机玻璃圆顶，被称为 Dragon Cupola。SpaceX 已经发布了一张这扇窗户的图像，让我们了解 Inspiration4 机组成员将看到什么。

鉴于飞船上空间有限，这个区域也将作为厕所 —— 带有天文视野的厕所。当机组人员在太空中执行任务时，帘子可以帮助保护他们的隐私。机组人员可以使用睡袋，并系好安全带，这样就不会在半夜漂浮起来或发生碰撞。

此外，Inspiration4 机组成员还可以花些时间进行某些个人活动。对于作为地质科学家的普罗科特来说，他将在飞船内画水彩画和写诗。森布罗斯基是美国空军的退伍军人和数据工程师，他计划演奏四弦小吉他，为机组人员唱小夜曲。

虽然自 20 世纪 60 年代以来，航天食品的质量已经有了很大的进步，但用餐可能不是这次轨道之旅的一个亮点。在 Netflix 关于 Inspiration4 的纪录片中，阿塞诺在一次品尝测试中说，她认为自己在太空中不会吃太多东西。SpaceX 也没有说是谁为这次任务准备了食物。

机组成员们还将一起进餐，包括品尝为每位成员准备的特别安慰食物。例如，普罗科特正期待着吃些冷披萨。他说：“食物和保持心情愉悦非常重要。所以我认为，与 SpaceX 合作，获得让我们感觉舒适的食物非常关键。”

然而，他们还有些更重要的事情要做。机组人员将进行多项与健康相关的实验，如跟踪心电图活动、进行血液测试、进行平衡和感知测试。至于驾驶飞船，机组人员不必担心，因为载人龙飞船可以自动飞行。也就是说，如果情况需要，机组人员可以介入并执行紧急命令。

Inspiration4 任务已经创造了很多有趣的纪录和里程碑。这是 SpaceX 载人龙飞船第四次正式执行载人任务，但也是首次没有 NASA 宇航员的任务。Inspiration4 是自 2009 年 STS-125 航天飞机任务以来宇航员进入轨道但没有与国际空间站对接的首次任务。

Inspiration4 成员将在地球上空 585 公里高度轨道盘旋，这是自航天飞机执行修复哈勃太空望远镜任务以来宇航员所能到达的最远距离，这也是载人龙飞船创造的最新纪录。

随着艾萨克曼等人入轨，停留在近地轨道上的人数一度达 14 人，这也是新的纪录。其中包括 3 名中国宇航员、国际空间站 7 名成员以及 Inspiration4 的 4 名成员。之前的纪录是 13 人，发生在 2009 年，当时“奋进号”航天飞机与国际空间站实现了对接。

除了艾萨克曼，维珍公司老板理查德・布兰森 (Richard Branson) 和蓝色起源创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 也在 7 月份相继进入太空。

美国安布里-里德尔航空大学机械工程助理教授埃利奥特・布莱纳博士 (Dr.Elliott Bryner) 表示，像这样的亿万富翁以及他们资助的私人公司帮助降低了太空旅行的成本。随着成本的下降，进入太空中的人数将会上升。

布莱纳博士补充说：“成本始终是阻碍我们进入太空的最大障碍之一。通过公司私人发射，可以进入太空的人数将继续增加。不过，这仍然是百万富翁的游戏。”