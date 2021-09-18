FBI：美国网恋“杀猪盘”7 个月造成损失超 8.5 亿元

凤凰网科技讯 北京时间 9 月 18 日消息，美国联邦调查局（以下简称“FBI”）本周表示，今年 1-7 月份接到逾 1800 起网恋欺诈投诉，受害人蒙受的经济损失约为 1.33 亿美元（约合人民币 8.58 亿元）。

FBI 在一份声明中解释说，在 1 月 1 日至 7 月 31 日期间，FBI 互联网犯罪投诉中心接到逾 1800 起网恋欺诈投诉，受害人被欺骗以数字方式向犯罪分子转账或交易加密货币。

FBI 表示，“骗子通常首先借助约会应用和社交媒体接触受害人，通过网恋获得受害人信任，然后声称掌握加密货币投资或交易机会，可以获得暴利。骗子诱导受害人访问欺诈网站或应用，受害人最初投资获利后，骗子会允许他们抽回少量资金，以进一步获得受害人信任，然后骗子诱导受害人投入更多资金，并催促受害人‘兵贵神速’。当受害人再次尝试抽回资金时，骗子就会找各种借口，阻挠抽回资金。”

骗子还会以纳税和交纳其他费用为名骗取更多钱财。部分犯罪集团甚至设立有“客服部门”，目的是骗取受害人更多钱财，一旦感觉无利可图后，他们就会“跑路”，不再回复受害人信息。

Comparitech 隐私律师保罗・比斯科夫（Paul Bischoff）向 ZDNet 表示，2020 年网恋欺诈犯罪活动损失达到创纪录的 3.04 亿美元，比 2019 年的 2.01 亿美元增长约 50%。FBI 的数据显示，2020 年网恋欺诈犯罪活动损失为 4.75 亿美元。