首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

民政部关停中工智能制造产业联盟等 11 家非法社会组织网站

2021/9/18 10:20:02 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家 9 月 18 日消息 据“中国社会组织动态”政务微信，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部依法关停了 2021 年第六批 11 家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

自今年 3 月 20 日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，前期已分五批次关停了 56 家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

此次的关停涉及中国武警基金会、国际武术发展协会、中华陶瓷大师联盟、中国天使投资联盟、中国慢性病康复理疗研究院等 11 家已被取缔的非法社会组织。

IT之家了解到，全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信（微信号：chinanpogov）等渠道在线查询。

2021 年第六批被关停网站的 11 家非法社会组织名单

1. 中国武警基金会

2. 国际武术发展协会

3. 中华陶瓷大师联盟

4. 中国天使投资联盟

5. 中国慢性病康复理疗研究院

6. 中国膜结构行业协会

7. 中国建筑环境设计产业联盟

8. 中华兰陵爱心联盟慈善总会

9. 中小城市公交改革与发展企业联合会

10. 全国工程机械行业商协会联盟

11.中工智能制造产业联盟

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网站社会组织

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用