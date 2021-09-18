民政部关停中工智能制造产业联盟等 11 家非法社会组织网站

IT之家 9 月 18 日消息 据“中国社会组织动态”政务微信，近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部依法关停了 2021 年第六批 11 家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

自今年 3 月 20 日进一步打击整治非法社会组织专项行动以来，民政部会同有关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，对已取缔的非法社会组织的网站进行排查，前期已分五批次关停了 56 家仍在运营的非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号，进一步夯实了线下打击整治成果，巩固了线上线下治理闭环。

此次的关停涉及中国武警基金会、国际武术发展协会、中华陶瓷大师联盟、中国天使投资联盟、中国慢性病康复理疗研究院等 11 家已被取缔的非法社会组织。

IT之家了解到，全国社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信（微信号：chinanpogov）等渠道在线查询。

2021 年第六批被关停网站的 11 家非法社会组织名单

1. 中国武警基金会

2. 国际武术发展协会

3. 中华陶瓷大师联盟

4. 中国天使投资联盟

5. 中国慢性病康复理疗研究院

6. 中国膜结构行业协会

7. 中国建筑环境设计产业联盟

8. 中华兰陵爱心联盟慈善总会

9. 中小城市公交改革与发展企业联合会

10. 全国工程机械行业商协会联盟

11.中工智能制造产业联盟