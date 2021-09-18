两大业务互动了，特斯拉可借星链联网更好实现自动驾驶

9 月 18 日消息，汽车制造商们正期待着新的颠覆性汽车技术出现，比如像埃隆・马斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索技术公司 SpaceX 发射到太空中的卫星，正在成为处理汽车自动驾驶所需海量数据的关键工具。

美国投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 公布数据显示，自动驾驶汽车每小时将从摄像头、雷达和其他传感器获得多达 40TB 的数据，相当于一部 iPhone 使用了 3000 多年，而在道路导航方面也需要大量数据支持。

尽管大多数新车都在仪表盘下安装了调制解调器，并通过为手机提供服务的信号塔接收数据，但信号覆盖可能参差不一，而这可能成为自动驾驶汽车的致命缺陷。

美国航天产业研究、投资与战略咨询公司 Quilty Analytics 创始人克里斯・奎尔蒂（Chris Quilty）说：“只有 10% 到 15% 的空中区域被蜂窝网络覆盖。而随着自动驾驶汽车的发展，人们需要不断更新信息，获得真实的定位精度，卫星将成为一项可靠的技术。”

但汽车公司高管之所以对卫星感兴趣不仅仅是因为自动驾驶。对于那些希望摆脱传统汽车销售盛衰周期的汽车制造商来说，获得经常性收入已成为他们的新关注点。

福特汽车公司首席执行官吉姆・法利 (Jim Farley) 表示，该公司的未来不在于销售汽车，而在于向车主提供源源不断的服务，从免提驾驶技术到最新的触摸屏信息娱乐应用程序。联网汽车是这一战略的核心。

福特和大众汽车支持的自动驾驶初创公司 Argo AI 首席执行官兼联合创始人布莱恩・萨斯基（Bryan Salesky）说:“总会有些地方无法提供网络服务，我认为卫星互联网可能是不错的选择。”

吉利正在发射自己的卫星网络，长期以来始终从太空向航空业和美国军方发射网络信号的 Iridium Communications 公司也表示，它也收到了汽车制造商发出的信号。

在电动汽车推广过程中，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）站在了最前沿，他已经通过 SpaceX 部署了 1700 多颗在近地轨道运行的卫星。近地轨道距离地球表面约 350 英里（560 公里），而传统卫星距离地球表面约 2.23 万英里（35900 公里）。相对更近的距离使近地轨道卫星能够更快地与地球通信，并解决了天基通信的最大缺点，即信号延迟。

今年早些时候，马斯克向监管机构申请使用星链卫星网络支持移动中的车辆互动。不过，这些接收器最初将只用于卡车或房车，因为卫星天线的体型对汽车来说太大了。

多年来，特斯拉始终在改进软件以便将其直接应用到汽车上。如今，传统汽车制造商也纷纷效仿。许多公司提供的软件将是可选的，比如福特和通用汽车提供的免提驾驶系统，但类似修复电子变速器故障的补丁软件将是强制性的。

卫星宽带提供商 Viasat 联合创始人马克・丹克伯格 (Mark Dankberg) 说：“我们对下载软件更新很感兴趣。如果通过卫星实施，将可以同时接触到大量车辆。”

尽管如此，卫星公司必须减少信号从太空传输到汽车上的时间，现在大约是 50 毫秒，而手机信号需要 10 毫秒。不过，马斯克声称，星链网络已经将信号延迟减少到不到 20 毫秒。

汽车制造商也在权衡基于现有蜂窝技术的 5G 等地面系统带来的好处。卫星提供了更全面的覆盖，但它们不仅面临速度方面的挑战，还面临躲避日常障碍方面的问题，而 5G 可以提供快速方便的导航。

推动太空商业化的 Iridium Communications 公司首席执行官马特・戴希（Matt Desch）说：“这是一场可称为‘太空 3.0’的大竞赛，而汽车制造商最不愿意看到的就是需要做出糟糕的选择。”