SpaceX 计划在 Inspiration4 成功后一年内发射 6 次载人飞行

北京时间 9 月 18 日上午消息，据报道，随着 SpaceX 载人龙号飞船首次实现“全平民机组”的成功发射，该公司希望在不久的将来增加此类飞行。

SpaceX 载人航天项目的高级主管本吉・里德（Benji Reed）预计，未来每年最多要进行 6 次飞行。

他表示：“没有什么能真正限制我们的发射能力，只不过是让火箭和载人龙做好发射准备而已，所需要的一切与我们的其他类型发射并无二致。”

这家由埃隆・马斯克（Elon Musk）创立的公司拥有两艘载人龙飞船，都曾搭载乘客两次升空，目前都在太空中。

载人龙“奋进号”机组于 2020 年 5 月 30 日首次将美国宇航局宇航员鲍勃・本肯（Bob Behnken）和道格・赫尔利（Doug Hurley）带到肯尼迪航天中心发射的国际空间站，执行 Demo-2 试验任务。这是自 2011 年航天飞机计划结束以来，人类首次从美国本土发射进入轨道。

目前，它再次与国际空间站对接，执行其第一个操作任务 Crew-2，并计划于 11 月返回。

载人龙“韧性号”机组目前正在近 360 英里的高空绕地球飞行，这是“Inspiration4”中第一批“全平民机组”。它于周三晚上从 KSC 发射，预计将于周六晚上 7 点 06 分在佛罗里达海岸附近的大西洋上溅落。

“坚韧”号的第一次飞行是 2020 年 11 月的 Crew-1，SpaceX 和美国宇航局希望在“Inspiration4”任务成功着陆后，为 10 月 31 日即将到来的载人 3 号发射做准备。

马斯克在他的 Twitter 账户上表示：“像 Inspiration4 这样的任务有助于推进太空飞行，最终让任何人都能进入太空轨道或者飞的更远。”

在 SpaceX 和波音公司赢得美国宇航局的合同，接管国际空间站的机组运载服务之后，可以载人的载人龙号飞船问世了。尽管 SpaceX 遥遥领先，现在已经用载人龙号飞船运载了 14 人执行了四次任务，但波音的太空飞船 CST-100 星际班轮尚未完成其首次成功的无人演示任务。

在波音成功加入轮换之前，SpaceX 公司将是唯一一个将宇航员从美国发射场带到国际空间站的合作伙伴，每年两次任务，每次探险大约持续 6 个月。

里德表示：“现实情况是，载人龙号飞船的载客清单现在变得越来越忙了。”他指出，“公理空间（Axiom Space）”的四名乘客计划在 2022 年初飞行，这些乘客将飞往国际空间站并在那里停留几天。“从那时开始，我们将执行许多 NASA 任务，但我们也有越来越多的商业宇航员任务等待完成，我们期待着执行这些任务。”

Axiom 在这次飞行中将向每位乘客收取 5500 万美元的费用，SpaceX 还宣传其能够执行诸如 Inspiration4 等轨道任务、飞往国际空间站甚至更远的地方。

该公司已经宣布了第一次绕月球运行的民用任务，但这将与它正在使用的星际飞船火箭一起进行。

“Inspiration4”任务标志着人类太空飞行 60 年来首次在没有专业宇航员的情况下，用火箭将乘客送入轨道。

机组人员为这次飞行进行了 6 个多月的训练，努力使这次任务成功完成，并为以后的更多任务铺平了道路。

里德说：“最终，我们想要实现生命的多星球化运行，这意味着有一天能把数百万人送入太空。因此，我们的长期的愿景是把太空飞行变得像航空公司一样。对吧？你可以买张票就去，但现在我们要做的事情是我们仍然在大力培训人员，正如我提到的，这些机组人员接受过宇航员培训，就像我们之前其他接受过培训的机组人员一样。”

“Inspiration4”任务背后的亿万富翁贾里德・艾萨克曼（Jared Isaacman）渴望成为 SpaceX 的第一个客户，并为未来更多的平民进入太空铺平道路。

艾萨克曼在发射前的新闻发布会上表示：“一切才刚刚开始，这仅仅是个开始。”

艾萨克曼推动 SpaceX 公司为“灵感 4”提供了更高的轨道，比空间站甚至比哈勃太空望远镜目前的轨道更远。其背后的原因是为了进一步测试诸如更高辐射水平和碎片风险等因素的影响，从而使最终前往火星等地的任务成为可能。

艾萨克曼表示：“像这样长达 6 个月的旅程有很大的风险。我们最好从今天就开始，通过一些深思熟虑和比较缓和的方式采取一些步骤，以便我们继续朝着那些非凡的目标迈进，比如让生命多星球化，让人们可以在恒星之间完成一次次有趣的旅行。”