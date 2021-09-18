前紫光展锐 CTO 创业造芯片：AI 视觉芯片去年底量产，台积电 12nm 工艺

一家国产 AI 半导体公司才成立两年，却能够保持每一年发布一款芯片的节奏。

这家公司叫“爱芯科技”，创始人仇肖莘曾是 AT&T 实验室、博通工程师，并曾担任紫光展锐前 CTO。

2019 年 5 月，在离开紫光展锐半年后仇肖莘创立了爱芯科技，专注于边缘 AI 视觉芯片。

到今年，爱芯元智已经完成了三轮超过 10 亿元的融资。

两年时间，爱芯已经完成了两款芯片的研发，第一枚芯片一次流片就获得成功，并于去年年底成功量产。

第一款 AI 视觉芯片 AX630A 采用了台积电 12nm 工艺，9 个月即实现流片。

这款芯片支持 8 路 1080p 编码，等效算力 28.8TOPS（INT4），同时能耗小于 3W。

第二款芯片 AX620A 今年 5 月流片成功，定位于比 AX630A 稍低端的市场，算力约为 AX630A 的一半。

仇肖莘表示爱芯元智聚焦于混合精度 NPU 和 AI ISP 芯片。这和现在市场上其他 AI 图像处理芯片有何不同？

将 AI 引入 ISP

首先是自研的混合精度 NPU。根据深度神经网络特性，爱芯元智团队运用低比特混合精度算法，灵活地选择每一层网络的精度。

这样就能够减少数据搬运量和运算量，在功耗受限的情况下使算力最高达到 [email protected]。

第二点，就是将 AI 引入 ISP。

AI 的引入使得 ISP 能够在不改变硬件的情况下，不断地训练模型。通过算法模型迭代，持续为量产芯片升级。

最终，为芯片提供强大的算力，并将 AI 的画质提升算法应用到了 4K 视频显示上。

集合了这两大核心技术，爱芯元智拿出了他们自研的第一款高性能、低功耗的 AI 视觉处理器芯片，AX630A。

创始人曾是紫光展锐 CTO

2019 年 5 月，爱芯科技（已改名为爱芯元智）正式成立。

创始人仇肖莘，本硕毕业于清华大学自动化专业，并在美国南加州大学取得了电子工程博士学位。

公司的核心成员也都是半导体行业老兵，参与过 10 颗以上的芯片设计和生产，现在公司总员工超过 300 人，平均年龄 30 岁。

据仇肖莘介绍，爱芯元智目前已经拥有一条完整的芯片、生产、产品、应用链条。

高性能、低功耗的 AI 处理器芯片，以及面向推理加速的神经网络处理器 IP，正是他们现在主要的业务方向。

而谈到未来公司的芯片迭代速度时，CEO 仇肖莘博士表示：