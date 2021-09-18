realme 真我 GT Neo2 预热：11 根天线，360° 环绕，智能调用最强信号

IT之家 9 月 18 日消息 realme 宣布将于 9 月 22 日 14 点举办新品发布会，推出 realme 真我 GT Neo2 手机。

今日，realme 官方微博又为真我 GT Neo2 做预热，该手机将配备 11 根天线，360° 环绕手机侧边，可实现智能调用最强信号，随时随地网络不掉线。

IT之家了解到，根据此前预热信息，真我 GT Neo2 将搭载骁龙 870 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 65W 快充。

真我 GT Neo2 将会是 realme 首款 E4 旗舰直屏，峰值亮度高达 1300nit，功耗还降低 15%。

该手机还将支持 600Hz 触控报点率，相比上代提升 67%，还支持四档可变刷新率，分别为：30Hz、60Hz、90Hz、120Hz，拥有堪比电竞手机的超级灵敏度。

此外，真我 GT Neo2 配备的屏幕还将支持 10240 级调光，以及 DC 调光，无论在哪种环境下，都可以拥有舒适的视觉体验。

realme 副总裁、中国区总裁昨日徐起在微博表示，真我 GT Neo2 将价格定在 2500 元档，无论设计质感还是性能体验，都很出色，“质价比”无敌。