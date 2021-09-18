搭载大疆车载解决方案的量产车将于不久后亮相，自动驾驶领域研发已达 5 年

IT之家 9 月 18 日消息 今日大疆车载官方微信公众号发表文章，对无人机和自动驾驶技术做出解释。官方表示，与其说大疆是无人机公司，倒不如说大疆是专注于智能机器人研究的公司来的贴切。而无人机是其中一个智能机器人的具体落地表现。

智能机器人，指拥有像人一样的智能属性，可以通过感知、定位、决策、规划等步骤，自主完成特定行动/任务的机器人。必备条件是得有大脑能思考，有眼睛能感知环境，知道自己在哪，可以自主决策规划，最后完成整套执行任务。无人机就是这样在空中完成环境感知、智能避障、悬停和自动返航等智能飞行任务的。

目前大疆的无人机采用多传感器融合感知的方式来完成和环境的交互，其中就包括基于双目相机的视觉感知功能。依靠机身正前方的多个相机，无人机能够自主完成悬停、避障、测速等功能，即使在其它传感器和 GPU 失效的情况下依旧可靠。这双经过千万级量产落地验证的“眼睛”，同样被大疆用在解决自动驾驶的感知问题上。

大疆表示，早在 5 年前（2016 年）便成立了车载项目，针对自动驾驶所需解决的感知、定位、规划和控制四大问题进行研发。经过多年的实践，大疆拥有了一整套适用于智能机器人的完善系统架构，目标是运用这样完善的系统架构，设计制造安全的自动驾驶解决方案。

安全方面，官方表示要提高自动驾驶的安全水平，提高可控性是最好的方式。如在功能安全设计上提前规避一些可能发生的危险，或减少人为误操作的可能性等，来提高自动驾驶系统的可控性。同时，研发团队还在降低用户操作难度上做了大量努力，让普通人不需要背诵繁琐的开启/切出条件，便可以更轻松安全地掌握系统操作。

大疆透露，搭载大疆车载解决方案的量产车将于不久后与消费者见面。