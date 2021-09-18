马斯克：SpaceX 星链将使用激光技术为宇航员提供互联网服务

IT之家 9 月 18 日消息 据 SpaceX CEO 马斯克称，Starlink（星链）卫星互联网服务将很快为太空旅行者和宇航员提供互联网服务。Starlink 目前正处于测试阶段，这个阶段可能很快就会结束，昨天马斯克表示，Starlink 将在下个月退出其测试阶段。

在今年上半年将一千多个卫星送入轨道后，SpaceX 现在正着手部署升级的卫星，这将大大减少使用地球站将用户数据传送到互联网服务器的需要。该网络目前依靠用户终端将用户数据传输到卫星上，然后传送到地面站完成连接。

新卫星将采用光学连接，也被称为激光，SpaceX 在本月初用猎鹰 9 号火箭发射了第一批新的 SpaceX。现在根据马斯克昨天的说法，Starlink 将使用这些新卫星和旧卫星，为宇航员和其他太空旅行者提供互联网连接。

▲ SpaceX 本月早些时候发射的带有激光连接功能的新型 Starlink 卫星的图片

根据马斯克和 SpaceX 总裁 Gywnne Shotwell 女士分享的细节，未来发射的所有卫星都将采用光学通信。Starlink 在去年下半年首次测试了新卫星，并在今年早些时候发射了第一批新卫星。

IT之家了解到，本月早些时候，马斯克分享了使用新卫星的好处，称它们将使 Starlink 以接近光速的速度在卫星之间传输数据。