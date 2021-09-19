工信部禁止屏蔽链接，微信、QQ 是否屏蔽网址实测

即时通讯软件作为大众的沟通平台，承担着大众的日常交流任务，有啥事即时通讯软件上说成了大家的习惯。但是，即时通讯软件企业们出于保护自己的利益，往往会对来自其他企业的分享性网址进行屏蔽，不让别的企业通过自己的平台来宣传或直接获得流量。

屏蔽网址给用户和企业带来麻烦

被屏蔽后的网址，让用户无法直接点击打开，而是需要经过一系列的操作才能打开，于是会就有了老一辈的“你发给我的这个东西怎么弄啊，提示又要长按又要复制的，我哪会啊”。甚至有些即时通讯企业直接设置为某地址段的网址全部不能发送，要不就是发送了对方收不到，这就给了用户分享时产生了许多的困扰。总不能打电话念网址吧，后面那一大串怎么念啊。

于是乎，许多企业为了避免自己的网址被屏蔽，想方设法的弄出了乱码分享方式、火星文分享方式、代码口令分享方式，目的就是为了逃过即时通讯企业的网址屏蔽规则。

▲ 图 1 你熟悉这一幕么

▲ 图 2 产品代码口令分享方式

屏蔽网址现象要整改

不过目前这种屏蔽网址的现象，会得到有效的整改了。今年 7 月份，工信部启动了为期半年的互联网行业的专项整治行动，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。此前工信部已指导相关互联网企业开展自查整改，但是，部分互联网企业对屏蔽网址链接的问题的认识与专项行动的要求还是有一定的差距。为此，工信部召开了行政指导会，要求企业按照整改要求，务实推动即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题能够分步骤、分阶段得到解决。

那么，我们常用的即时通讯软件微信和 QQ 的整改程度如何。二话不说，咱试试就知道。

手机 QQ 还屏蔽网址不？实测一下你就知道

首先出场的就是腾讯 QQ，我们来实测一下目前的手机 QQ 还屏蔽网址不。

测试项目：在安卓手机 QQ 中打开淘宝首页。

测试结果：成功直接打开。√

测试项目：在安卓手机 QQ 中打开抖音首页。

测试结果：成功直接打开。√

测试项目：在安卓手机 QQ 中打开淘宝首页并跳转到淘宝 App。

测试结果：成功打开淘宝 App。√

▲ 图 3 在手机 QQ 中打开淘宝首页

▲ 图 4 在手机 QQ 中打开抖音官网首页

测试项目：在安卓手机 QQ 中打开淘宝商品链接。

测试结果：成功直接打开。√

测试项目：在安卓手机 QQ 中进行账号登陆及商品购买。

测试结果：成功登陆并购买商品√

测试项目：在安卓手机 QQ 中打开抖音视频链接。

测试结果：成功直接打开，可查看视频，不过仅限当前分享的视频。√

▲ 图 5 在手机 QQ 中打开淘宝商品链接

▲ 图 6 在手机 QQ 中打开抖音视频链接

▲ 图 7 测试链接如图

▲ 图 8 测试手机 QQ 版本号

小结：在 iOS QQ 中的测试结果同上，就不详写出来了。看来目前在手机 QQ 中的网址屏蔽已经被解除，用户们可以愉快地分享链接了。

微信还屏蔽网址不？实测一下你就知道

那么，在微信里的表现又如何呢？咱也来试试。

测试项目：在安卓微信中打开淘宝首页。

测试结果：失败，需要复制网址到浏览器后才能打开。×

测试项目：在安卓微信中打开抖音首页。

测试结果：失败，需要复制网址到浏览器后才能打开。×

▲ 图 9 在微信中打开淘宝首页

▲ 图 10 在微信中打开抖音首页

测试项目：在微信中打开淘宝商品链接。

测试结果：失败，需要复制网址到浏览器后才能打开。×

测试项目：在微信中打开抖音视频链接。

测试结果：失败，需要复制网址到浏览器后才能打开。×

▲ 图 11 在微信中打开淘宝商品链接

▲ 图 12 在微信中打开抖音视频链接

▲ 图 13 测试链接如图

▲ 图 14 测试微信版本号

测试项目：在 iOS 微信中测试以上项目。

测试结果：在 iOS 微信中测试以上项目时，微信不再对网址进行屏蔽，但也不是直接打开网址，而是跳转到一个提示页面，声明该网址不是微信提供，下方则有“继续访问”按钮，点击后可打开链接。√

▲ 图 15 继续访问提示

小结：在目前来看，在安卓微信中尚未解除对网址的屏蔽。而在 iOS 微信中则无需更新版本就可打开链接。

▲ 图 16 测试结果附表

不过微信官方已经发表了声明。

近期，工信部对外链管理提出了专项指导意见。微信将落实“以安全为底线”的互联互通，为确保高质量的平台内容和良好的用户体验，整体遵循如下外链开放原则： 1、防止出现违反国家法律法规的行为； 2、防止出现过度获取用户隐私、危害网络信息安全与数据安全的行为； 3、防止出现过度营销、诱导分享等有损用户利益的行为； 4、坚持用户为本，将更多选择权交给用户。 基于以上原则，在监管部门的指导下，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段将于 9 月 17 日起开始执行，具体包含： 1、在确保信息安全的前提下，用户升级最新版本微信后，可以在一对一聊天场景中访问外部链接。 2、为用户提供自主选择权。群链接因涉及广大接收方用户，我们将继续开发功能便于用户自主个性化选择。 3、设立外链投诉入口，用户可以举报违法违规外链。平台将按照相应规则处理，并对外链提供平台的管理有效性设立信用分级。

也就是说，在微信中解除网址屏蔽已经指日可待，不过貌似你得把微信版本更新到最新，目前只有新的内测版。

总结

互联网厂商们互相屏蔽对方网址的操作，虽然是为了保护自己的利益，但是伤害的却是用户的权利。屏蔽的操作让用户无法直接的进行内容分享，也阻挡了一部分对手机操作不熟悉的用户。

对于网址屏蔽，也确实有些烦人的广告网址和恶意网址需要屏蔽，特别是那种用标题吸引用户，点击进入后却内容不堪，且按返回按钮后又跳转到新页面的那种恶意网址，而腾讯对这些网址的屏蔽速度有待增强。

打破各个平台之间壁垒，最终受益的就是用户们。