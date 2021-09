商业飞行时代已至，太空旅行拉开序幕

北京时间周四上午,太空探索技术公司(SpaceX 公司)Inspiration4 任务成功发射,揭开了“全平民机组”上太空的序幕。在 Sam Adams 和 Martin Guitars 等公司的赞助下,这个为期三天的太空之旅正式展开。

本次任务旨在为美国圣裘德儿童研究医院筹集 2 亿美元,这相当于在非常昂贵的太空旅行这个新兴市场上进行了一次慈善活动。私人太空发射最近备受关注,许多媒体都会争相报道,流媒体平台也会进行直播,不少品牌纷纷借此机会投放了植入广告。

电子商务公司 Ship4Payments 的创始人兼 CEO 贾里德・艾萨克曼(Jared Isaacman)是本次任务的赞助人,同时也是机组的指挥人员。

其他三位成员是地质学教授西安・普罗克特(Sian Proctor)、圣裘德医院的医生助理海莉・阿塞诺(Hayley Arceneaux)、以及在抽奖活动中赢得门票的工程师克里斯・森布罗斯基(Chris Sembroski)。

他们一行四人都不是专业宇航员,将依靠 SpaceX 公司的龙飞船(Crew Dragon)来确保任务的顺利进行。

北京时间 9 月 16 日早 8:02,Inspiration4 太空舱成功起飞,由 SpaceX 的猎鹰 9 号(Falcon 9)火箭送入太空,然后进入地球轨道,距离国际空间站(ISS)大约 80 英里。在经过 3 天的零重力体验之后,机组人员将重返地球。

9 月下旬,Netflix 将发布关于这次任务的 5 集电视真人秀的完结篇,目前该节目的前 4 集已经可以观看,Netflix 还在其 YouTube 页面上直播了本次发射任务。

这次飞行还出现了许多装备和收藏品,包括机组人员在返回地球后将在慈善拍卖会上出售的商品。这些物品包括 IWC 的太空主题手表,还有以 Netflix 动画片《太空赛车手》(Space Racers)中的人物为原型的火箭船毛绒玩具等。另外还有一把价值 2000 美元的 Martin 品牌尤克里里,在轨道飞行期间,森布罗斯基将在船上演奏。

Inspiration4 的官方啤酒制造赞助商 Sam Adams 也安排了将 66 磅啤酒花送入太空,并将在降落后用它们酿造啤酒(啤酒将在秋季晚些时候出售)。

这些物品中最奇特的,是储存在一部 iPhone 中的不可伪造的代币,包括 NFT 版本的 Kings of Leon 歌曲,它将成为首支在太空中播放的 NFT 音乐。这些物品的竞标从发射之日开始,拍卖将在 11 月结束。

出售上过太空的东西,这一做法并不新鲜,未来它还将变得更加普遍。美国国家航空航天局(NASA)是一个受国会监督的政府机构,传统上一直在限制太空任务商业化。但是,随着非 NASA 太空飞行任务变多,太空商品和产品植入的机会也在增加。

由于商业航天公司如今不必在 NASA 的严格限制下运营,各大品牌入局太空营销:先把产品送到太空,然后再卖回地球。

太空商业简史

NASA 本身通常不会出售那些上过太空的东西,但是来自 NASA 的物品,过去曾被个人在市场上出售。

由于宇航员属于公务员,法律不允许他们通过职位获利,除非他们从政府工作中退休 —— 所以他们出售曾进入太空的物品会受到诸多限制。

其他在 NASA 任务中上过太空的有价值的物品通常被提供给博物馆,或者在极少数情况下,由政府出售。

一些宇航员保留了执行任务时使用的设备,然后出售给公众。关于宇航员可以保留哪些物品,在当时仅仅是 NASA 与宇航员的口头协定。这就导致了一个问题:归属权究竟在谁手中?

2012 年,美国前总统签署了一项法案,确认宇航员对其中许多纪念品的所有权。这些物品的如今售价都很高。

阿波罗 11 号任务中,尼尔・阿姆斯特朗(Neil Armstrong)用来携带月尘样本的袋子,2017 年在苏富比拍卖会上以 180 万美元成交。

NASA 明令禁止广告或者代言,且从带有品牌或 Logo 的商品中赚取的利润非常微薄。虽然 NASA 的各种标志早就出现在 Vans 鞋、优衣库衣服等各种商品上,但是这些图像属于公共领域,任何人都可以免费使用。

英国伦敦拍卖行苏富比(Sotheby's)的科学和流行文化全球负责人卡桑德拉・哈顿(Cassandra Hatton)说道:“曾经进入太空的物品,如今售价非常高。这些物品当初进入太空时背后没有商业目的,是历史性给予他们极高的收藏价值。”

近年来,NASA 却也开始欢迎一些商业行为。2019 年,NASA 宣布,宇航员每年有 90 小时的“天上时间”从事私营公司委托的营销活动。比如某些宇航员去年在国际空间站的零重力条件下为雅诗兰黛拍摄面部精华液的照片。

国际空间站国家实验室还与阿迪达斯合作,在空间站上测试其足球,尽管目前还不清楚在太空中测试足球有多少实际意义。

可见,在太空中投放产品宣传的行为不断增加。其实在过去几十年中,虽然 NASA 并不赞同这样做,但是俄罗斯航天局的态度却截然相反,他们已经为牛奶、拉面、百事可乐,甚至必胜客披萨做过广告。在可预见的未来,私营公司做太空营销很被看好。

乔治华盛顿大学空间政策研究所主任斯科特・佩斯(Scott Pace)解释说:“空间探索不仅仅是探索科学或技术前沿,同时也在探索经济活动的未来,探索地球以外可以让我们开展经济活动的地方。”

太空装备二次出售将更加普遍

已经有三家私营太空企业开启了太空之旅:理查德・布兰森(Richard Branson)的维珍银河、杰夫・贝索斯(Jeff Bezos)的蓝色起源、以及埃隆・马斯克(Elon Musk)的 SpaceX。这三家公司销售的不仅是自己的飞船发射服务,还为太空主题品牌和营销开路。

维珍银河就与安德玛公司(Under Armour)合作,出售安德玛运动服,包括维珍银河的几位乘客在飞行过程中所穿的“spacewear”。

维珍银河还和路虎合作,创造了宇航员版路虎,只提供给购买了维珍银河公司飞船票的人。这款 SUV 包括一个太空飞机形状的水坑灯,以及用维珍银河公司第一次飞行中的一块着陆滑板制成的杯架。

蓝色起源利用其首次载人任务的发射,发布了 Rivian 公司的第一辆电动汽车(Rivian 由亚马逊领投)。

也有一些营销行为是偶然发生的。今年 7 月,贝索斯在蓝色起源的飞行中将一包玛氏彩虹糖扔过了整个太空舱。随后,玛氏迅速宣布将发布一款名为“零重力彩虹糖”(Zero-G Skittles)的限量糖果包。该公司表示,事先他们并没有与蓝色起源公司沟通过此事。

虽然在一些人看来,这种太空营销趋势似乎展示了美国资本主义最糟糕的品质,但是也有人认为,这一切有更大的好处。大多数人买不起太空票,因为当前太空旅游的价格仍然是数十万美元水平。但是,来自这些商业任务的商品和收藏品意味着私营太空公司仍然可以用更少的钱向消费者出售相关商品,让他们产生了一种太空历史的参与感。

太空收藏品网站 collectSpace 的太空历史学家罗伯特・珀尔曼(Robert Pearlman)表示:“通过将品牌送入太空,我们可以和他们一起飞行,可以在航天飞行的发展过程中看到自己的影子。我们虽然买不起太空飞机的机票,但是可以吃进入过太空的彩虹糖。”

名人在太空中留下自己身影的那一天已经不远了。许多名人都已经预定了维珍银河的机票,维珍银河计划在第一次飞行中带上一名科学类网红主播。私人航天公司 Axiom Space,也和 SpaceX 签订了几次飞行合同,他们将提供一个以太空为主题的“内容创新平台”,助力企业在太空做产品演示和拍摄广告。

更多与太空相关的真人秀节目也在拍摄之中,包括将素人送入太空的竞赛节目。探索频道(Discovery Channel)正在开发一个名为《谁想成为宇航》(Who Wants to Be an Astronaut)的节目。今年早些时候,NASA 签约了一个名为“太空英雄”(Space Hero)的节目,将把一位幸运参赛者送到国际空间站。

虽然当前的太空旅行如火如荼,但是热度终将会消退。正是由于敏锐地嗅到到其飞行的历史性,SpaceX 打算好好利用这次 Inspiration4 发射任务的热度,并与慈善事业挂钩。这段历史性的太空之旅能让大家愿意出多少钱?当 Inspiration4 机组人员返航后,一切即将揭晓。