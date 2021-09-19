马斯克宣布捐款 5000 万美元，“灵感 4 号”任务实现 2 亿美元筹款目标

9 月 19 日消息，当地时间周六，太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 通过社交媒体平台 Twitter 宣布捐款 5000 万美元，帮助“灵感 4 号”任务为圣犹达儿童研究医院实现 2 亿美元的筹款目标。

“灵感 4 号”任务于本周三发射升空，周六溅落大西洋，其主要目标之一是为圣犹达儿童研究医院筹集 2 亿美元。

“灵感 4 号”任务指挥官贾里德・艾萨克曼（Jared Isaacman）是一位亿万富翁企业家，他从 SpaceX 公司购买了此次太空飞行任务，并以个人名义向圣犹达儿童研究医院捐赠 1 亿美元。在马斯克承诺捐款 5000 万美元之前，“灵感 4 号”任务已经筹集到 6020 万美元。

马斯克周六发推称：“算上我的 5000 万美元。”这使得“灵感 4 号”任务筹集的资金总额超过 2.1 亿美元。

“灵感 4 号”任务的成员全部为非专业宇航员，他们在太空中度过了三天时间。艾萨克曼的随行人员还包括飞行员希恩・普罗科特（Sian Proctor）、医疗官海莉・阿塞尼奥（Hayley Arceneaux）和任务专家克里斯・森布罗斯基（Chris Sembroski）。飞船在距离地表 590 公里的高度环绕地球飞行，这一高度甚至高于国际空间站的运行轨道，是多年来人类绕地球飞行距离地表最远的一次。

这次太空飞行本身实现了多个“首次”，其中包括：SpaceX 公司的首次私人太空飞行、首次由非专业宇航员完成的太空飞行、首次有黑人女性参加的太空飞行、首次有带假肢的人完成太空飞行以及最年轻美国宇航员的诞生。