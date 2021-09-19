消息称 AMD Radeon RX 7000 系列显卡定价将上调，RDNA 3 架构性能提升超 50%

IT之家 9 月 19 日消息 据 Wccftech 报道，AMD Radeon RX 7900 XT 显卡相对于 Radeon RX 6900 XT 将提高 50% 以上，甚至会有超过 60% 的性能提升。之前有传闻 RDNA 3 架构的性能达到 RDNA 2 架构的 2 到 2.5 倍，可能是指某些特定的工作负载。

在价格方面，据报道，AMD Radeon RX 7000 系列显卡的定价将全面上调，这点与之前有关英伟达 GeForce RTX 40 系列的传言有些类似。

此前有消息指，AMD Radeon RX 7000 系列显卡分为 RDNA 3 架构和 RDNA 2 架构产品。

IT之家了解到，据媒体预计，基于 RDNA 3 架构的 AMD Radeon RX 7000 系列显卡将会在 2022 年下半年发布，而基于 RDNA 4 架构的 Radeon RX 8000 系列显卡则是在 2023 年年末，或 2024 年年初发布。

对于基于 RDNA 4 架构的 AMD Radeon RX 8000 系列显卡，AMD 可能会继续提高定价，Radeon RX 8000 系列显卡将全部基于 RDNA 4 架构的 Navi 4x 核心。