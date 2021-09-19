工信部：1-8 月通过手机上网的流量达 1359 亿 GB，占移动互联网总流量的 95.7%

IT之家 9 月 19 日消息 工信部在今日公布了《2021 年 1-8 月份通信业经济运行情况》，1-8 月份，通信业运行态势总体良好。电信业务收入稳步增长；5G 用户数快速扩大；固定宽带接入用户数稳步增加，蜂窝物联网、IPTV 用户数较快增长。

数据显示，移动电话用户规模稳中有增，5G 用户规模快速扩大。截至 8 月末，三家基础电信企业的移动电话用户达 16.26 亿户，比上年末净增 3205 万户。其中，5G 手机终端连接数达 4.19 亿户，比上年末净增 2.2 亿户。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户发展加快。截至 8 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户达 5.19 亿户，比上年末净增 3510 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.77 亿户，占总用户数的 92%，占比较上年末提升 2.1 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1864 万户，比上年末净增 1224 万户。

▲ 2020 年-2021 年 8 月份末 100M 速率以上、1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

IT之家了解到，数据还显示，移动互联网流量大幅增长。1-8 月份，移动互联网累计流量达 1420 亿 GB，同比增长 36.7%。

其中，通过手机上网的流量达到 1359 亿 GB，同比增长 35.5%，占移动互联网总流量的 95.7%。8 月份，当月户均移动互联网接入流量 (DOU) 达到 13.73GB/户・月，同比增长 22%，比上年底提高 1.81GB/户・月。

▲ 2020-2021 年 1-8 月份移动互联网累计接入流量及增速情况

▲ 2020-2021 年 8 月份移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况