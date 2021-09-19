零部件持续短缺，丰田日本全部工厂将临时停产

据日经中文网，丰田日前发布消息称，由于已宣布 10 月实施减产，日本的 14 家工厂将实施临时停产，最多停产 11 天。以东南亚为中心，新冠疫情的蔓延导致零部件持续短缺，丰田预定 10 月在全球范围内减产约 33 万辆（海外 18 万辆，日本国内 15 万辆），相当于原生产计划的 4 成。

▲ 丰田从 9 月开始大幅减产（位于爱知县丰田市的元町工厂）

丰田在日本 14 家工厂的 28 条生产线中，14 家工厂的 27 条生产线将实施临时停产。丰田 9 月 10 日发布了 9 月追加减产和 10 月实施减产的消息，但表示具体生产安排日程正在详查。

丰田集团旗下的丰田车体负责生产大型 SUV“兰德酷路泽”（Land Cruiser）等，其吉原工厂（爱知县丰田市）的第一生产线将停产 11 天。生产高档车品牌“雷克萨斯”车辆的田原工厂（爱知县田原市）的部分生产线预定最长停产 8 天。

包括丰田总部在内的 15 家集团公司的二级以上供应商在日本全国达到约 4.1 万家。由于丰田从 9 月开始减产，主要零部件制造商也出现了工厂暂停生产的动向。关于 11 月以后的计划，丰田将以恢复正常生产为目标，对受到影响的零部件进行替代采购。丰田打算尽量最早于 2021 年度内挽回局面。