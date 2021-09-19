地平线总裁陈黎明：征程系列车规 AI 芯片出货量已突破 50 万片

9 月 19 日消息 在 9 月 17 日的“智能网联赋能新能源汽车发展”主论坛上，地平线总裁陈黎明博士表示，中国已成为全球高性能智能芯片的“角斗场”，开放合作、融合创新，与合作伙伴建立共赢生态将是未来智能汽车行业发展的主流趋势，在这个融合发展的过程中，地平线定位 Tier-2，实现了从 0 到 1 再到 N 的突破，未来，地平线将秉承“全维利他”的生态理念，助力打造繁荣普惠的行业未来。

陈黎明认为，智能汽车的创新发展要依靠软件的不断丰富和快速迭代，而在整个功能实现的过程中，需要高性能的计算芯片来支撑高质量的发展。他表示，软件定义汽车已经成为行业共识，需要产业各方紧密协同，开放、融合、合作、创新的生态将会是智能汽车发展的主要方向。

新能源汽车产业发展，涉及很多领域的合作，跨界融合，携手并进，始终是产业发展的主旋律。陈黎明强调，地平线定位是 Tier-2，不做量产的硬件，不做软件捆绑，不做封闭方案，致力于与合作伙伴建立共赢生态圈，助力智能汽车行业发展。

作为中国第一家深度神经网络芯片公司，成立于 2015 年的地平线于 2019 年发布了中国首款车规级 AI 芯片，并实现了大规模前装量产。地平线是全球唯三规模化量产专用 ADAS 芯片的厂商。地平线总裁陈黎明在大会演讲中宣布，截至 2021 年 9 月，地平线征程系列芯片出货量已突破 50 万片。