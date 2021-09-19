首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

日本 final 推出 ZE3000 真无线耳机：6mm 动圈单元，高精度装配

2021/9/19 23:01:03 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家 9 月 19 日消息 日本耳机厂商 final 今日直播发布了新款 TWS 真无线耳机：ZE3000。这是该品牌第二款真无线耳机，提供黑白两色。

从图中可以看出，ZE3000 采用了多面体造型，类似此前已发布的 A3000、A4000 系列。耳机本体以及充电盒均为磨砂材质，具有良好的质感，且便于握持。官方表示，这种外壳符合人体工学设计，能够很好地贴合人耳进行支撑。

性能方面，耳机将专注音质，没有主动降噪功能。产品搭载全新的 6mm 动圈单元，据说会用到 A3000、A4000 系列的技术。官方表示，这款耳机同样注重高准确度，解析高，响应迅速。

final 公司的负责人表示，TWS 耳机内部结构需要容纳电路、电池、天线等，设计困难，可以对音质进行优化的空间很少。final 内部曾表示这种耳机无法实现有线耳机的音质，没有加入主动降噪功能的原因是对于音质的追求。

IT之家了解到，这款耳机的 6mm 动圈单元专为 TWS 耳机开发。官方表示，为了保证耳机的精度，这款产品没有使用传统的粘合剂进行单元的组装，而是使用了另一种方式，使用热塑性材料组装耳机单元，结果是提高了产品的一致性，保证了清晰的音质。

final ZE3000 耳机的零售价暂未公布，官方表示产品将于 2021 年 10~11 月正式发布。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：耳机TWSfinal

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用