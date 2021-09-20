无需 Win11 即可用 PC 玩安卓 App，华为移动应用引擎体验

说起 Windows 11 最让人期待的新功能之一，那当属可以安装运行安卓应用，不过这个功能却迟迟都未上线，有消息说正式版也没戏，真不知道要等到什么时候。不过现在你想在 Windows 中运行安卓应用也是可行的，只是要格外安装一个安卓虚拟机而已。

而在近日，华为也发布了让 Windows 也支持安卓应用的“华为移动应用引擎”，有了它的帮助，用户就能在 Windows 中轻松运行安卓应用了。小编拿到了这个软件的泄露版，一起来体验一下。

华为移动应用引擎怎么装

“华为移动应用引擎”原本的目的是支持华为电脑使用，不过据网友们的测试，在普通电脑里安装也能使用。

目前泄露了两个安装程序，其中“MobileAppEngine_Setup_1.1.1.59”安装后无法使用，需升级。

而“MobileAppEngine_Setup_1.2.1.1”则可正常安装使用。不过由于尚处于测试版的缘故，兼容性有待提升。

图 1 安装华为移动应用引擎

华为移动应用引擎怎么用

安装好华为移动应用引擎后，在开始菜单和桌面上并没有给出运行主程序的快捷方式，用户需要手动进入“C:\Program Files\MobileAppEngine\qemu\windows-x86_64”这个目录，运行“MobileAppEngine.exe”程序。运行后可以看到，华为移动应用引擎就像很多的安卓虚拟器一样的运行界面。

不过很多用户就卡在了这里，遇到了故障。要不就是“检测到您的虚拟化设置异常”（很多用户 CPU 虚拟化已经开启），要不就无法进入虚拟机主界面。

图 2 进入虚拟机主界面介绍

图 3 虚拟机主界面介绍（图片来源网络）

小编就是遇到无法进入虚拟机主界面故障，换了两台电脑都是闪退，折腾了许久都无法进入。不过不进入虚拟机主界面还是能进行体验的。这就需要安装一个华为应用市场了。

图 4 华为应用市场

电脑里安装安卓应用是怎样的体验

进入华为应用市场后，我们进入“分类→移动应用”中安装喜欢的安卓应用。

图 5 安装安卓应用

安装好的安卓应用会在开始菜单和桌面上都建立独立的快捷方式，用户直接运行即可。运行安卓应用后，在屏幕上会出现一个自适应的华为移动应用引擎运行窗口，然后就可以使用该安卓应用了（无需事先开启虚拟机主程序）。

当然，除了自适应窗口，安卓应用也支持全屏运行，全屏看视频可是个不错的选择。

图 6 运行效果（刷抖音）

图 7 抖音应用窗口

图 8 微信应用窗口（注意提示）

不过目前华为移动应用引擎运行部分安卓应用偶有卡顿现象发生，这应该是测试版尚不完善的原因，所以想要用它玩游戏的网友要等正式版出来再体验吧。

华为移动应用引擎有哪些功能

再来看看这个华为移动应用引擎都带有哪些功能。

首先当然是虚拟按键，在电脑里玩安卓游戏，虚拟按键是必备的。在华为移动应用引擎中用户可以自定义虚拟按键，也支持使用连击、智能施法、准星等辅助方式。

图 9 虚拟按键设置

然后就是虚拟位置功能，用户可以设定虚拟位置，不过如果你在使用微信的时候，可不要轻易使用这个功能。

图 10 虚拟位置功能

还有就是附加的小功能，摇一摇、截屏、录屏、文件助手等。

图 11 功能选项

需要注意的是，这种直接点击应用单独运行的方式，目前只支持一个应用运行，需要另开应用的话，需要关闭当前应用。如果是在华为移动应用引擎虚拟机主界面中则没有这个限制，并且支持双应用分栏运行。

图 12 只支持一个应用运行

总结

一番体验下来，小编觉得华为移动应用引擎的独立应用运行模式挺好用的，无需启动虚拟机主界面，单独开启时开启速度不错，只是偶有卡顿，流畅起来体验还是不错的，等正式版出来后再来试试吧。