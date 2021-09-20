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暴雪：《暗黑破坏神 2：重制版》Switch 版如丝般顺滑

2021/9/20 8:55:38 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 20 日消息 《暗黑破坏神 2：重制版》将在下周发售，这款经典作品马上就要在主机平台上回归，其中就包括任天堂的 Switch 主机。

据报道，《暗黑破坏神 2：重制版》的售前市场宣传并未集中在 Switch 版本，这让部分玩家担心《暗黑破坏神 2：重制版》在 Switch 平台上表现会逊于其它平台版本。

不过，暴雪和 Vicarious Visions 工作室对《暗黑破坏神 2：重制版》的 Switch 版本似乎充满了信心。

在接受采访时，暴雪表示，《暗黑破坏神 2：重制版》的 Switch 版“如丝般顺滑”

暴雪表示，研发团队对该游戏进行了一些调整，让玩家在使用便携游戏模式的时候更加方便，让文本和整体设计更适合在小屏幕上显示。暴雪认为这些调整将会“强化”该作在 Switch 主机上的强度。

不过，据报道，大部分版本的《暗黑破坏神 2：重制版》允许最多 8 名玩家同时参与一局游戏，但在 Switch 版中，玩家人数的上限只有 4 人

IT之家了解到，《暗黑破坏神 2：重制版》将于 9 月 23 日发售，登陆 PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X 和 Switch 平台。

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关键词：暗黑破坏神 2：重制版

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