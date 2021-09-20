Facebook 智能眼镜试戴：想要体验《失控玩家》视角，299 美元还远远不够

Facebook 与雷朋合作，现已推出他们的第一款智能眼镜雷朋 Stories。

毫不意外，免提打电话、听音乐功能一样都没落下。甚至由于产业内卷，拍照录视频也成为了智能眼镜出道的基本天赋。

但是看着和普通眼镜一样的外形，不禁让人产生好奇，它的功能到底够不够鹅妹子嘤？

为此，The Verge 测评了关于雷朋 Stories 的一切。

打电话方不方便，拍视频流不流畅，电池耐不耐用？消费者关心的问题通通可以在这里找到答案。

体验戴在脸上的 Facebook

外形设计越来越日常是智能眼镜不变的发展趋势，雷朋 Stories 在这方面更是自带 buff。

眼镜不仅沿用了经典雷朋款式 Wayfarer、Round 和 Meteor，还可以自由选择喜欢的镜框颜色。

那这款智能眼镜，近视眼能不能戴？当然可以，加钱另外定制镜片就行，so easy。

先不提外表，所有带摄像头的电子产品，都得先把拍摄能力亮亮相，The Verge 也首先测评了这项功能。

除了念一句“Hey Facebook, take a video”唤醒摄像头，还可以选择不那么社恐的方式，老老实实伸手按镜框上的开关。

500 万像素的摄像头，视频上限 30 秒，照片上限则只有 500 张，这哪够用，和现在的智能手机确实没法比。不过 The Verge 也表示，它的优势更多体现在了无法及时掏出手机的瞬间。

与镜框融为一体的摄像头，如果被用来偷拍怎么办？Facebook 也考虑到了这个问题，特意设置了指示 LED 灯，能够在拍摄过程中亮起，提醒别人正在进行拍摄。

另外，如果对拍好的素材不满意，搭配 Facebook View 应用程序，就能实现修图、发脸书一条龙。

接下来，看看听音乐打电话的基础功能表现如何。

根据 The Verge 亲身体验，音质听起来还算饱满。通过蓝牙连接手机的方式，收听广播打电话听音乐，看起来也就是融合了智能耳机功能在眼镜中。

“不过独自享受音乐还是戴正常耳机吧”，The Verge 指出了它的硬伤：音频只能外放。可能这就是专门为社交牛 X 症准备的吧。

不同于以往对智能眼镜耗电快的固有印象，Facebook 的首款产品就改善了电池续航的技术难题。充电一小时，工作六小时，眼镜盒作为充电装置可以供充电 3 次。

以上提到的就是 Facebook 智能眼镜可以实现的全部功能了，至于 AR，那是不存在的。

对此，The Verge 也表示了遗憾：它更像是 Facebook 对手公司 Snap 的早期版本时尚款。

Facebook 首席 VR 科学家 MichaelAbrash 也表示，“真正的 AR 眼镜”进入市场还需要 5 到 10 年时间。

看来如果想要体验到《失控玩家》里 Guy 的视角，299 美元还是不够的。

Facebook 智能眼镜到底值不值

从谷歌眼镜开始，各种智能眼镜产品不断登场，但大多昙花一现。

失败的原因很简单，业内早已做出了精确总结：定价高、功能少是前期产品的通病。谷歌推出了一版又一版产品，但是因为电池和重量问题仍未解决，最终还是不得不停产。

相比之下，Facebook 在外观和价格方面做出了平衡，牺牲掉一部分功能，以降低成本，定价 299 美元起步。

本款智能眼镜除了续航 6 小时，在外形设计上也发挥了雷朋原有的风格优势。

然而过于低调的外形，同样是被人诟病的重要因素。The Verge 也提出了担心，提示拍摄的 LED 灯过于暗淡，会引起隐私问题。

Facebook 公司在窥探用户信息方面有着黑历史，公众依然存在对它的负面评价。使用了 Facebook 的技术内核，很可能会成为公众抵制的出发点。

但是与已有产品相比，雷朋 Stories 依然拥有着不容忽视的优势，各大媒体对雷朋 Stories 十分关注，甚至在报道中用到了“截胡苹果”来评价 Facebook。

智能眼镜市场大蛋糕，不仅吸引了 Facebook 和雷朋，从失败产品中寻求突破的谷歌、Snap 等公司也从未放弃这块市场，苹果公司为此进行了多年的技术储备，试图加入市场竞争行列。

据外媒报道，Micro OLED 显示器可能会用在第一款苹果 AR 眼镜上，预计可以实现看电影、看地图等功能。