消息称高速传输芯片供应商已获得代工厂足够的产能支持

据业内消息人士透露，中国台湾省的高速传输芯片供应商已获得代工厂商的承诺，明年将提供足够的产能支持，以迎接产业的繁荣。

Digitimes 报道指出，消息人士称，供应商推出了多种高速传输芯片解决方案，包括无线 5G、Wi-Fi 6E、有线 2.5G 以太网芯片、USB 4.0 和 PCIe 5.0 接口解决方案，以配合不断升级的 CPU、GPU、AI 和其他高性能计算芯片。

消息人士表示，由于新一代高速传输芯片涉及更高的单价和毛利率，那些有代工合作伙伴强大产能支持的供应商预计明年的表现会好得多。

“其中许多公司已进入英特尔、AMD、英伟达、博通和高通等主要芯片制造商的供应链，预计将在 2022 年从蓬勃发展的市场需求中大幅获益。”消息人士说道。

据悉，自 2021 年初以来，IC 设计服务商 Global Unichip、世芯电子和智原科技获得了大量 PCIe 5.0、USB 4.0 PHY 芯片和相关控制器的订单，而 IP 专家晶心科技、M31 和力旺电子的高速传输应用 IP 订单也出现了季度性增长。

与此同时，祥硕科技和谱瑞科技由于早期部署 PCIe 4.0 接口，预计它们的营收和利润将在 2021 年创下历史新高。鉴于其订单可见性在明年已经很明显，增长势头将持续到 2022 年。

另外，受益于下一代高速传输接口解决方案的升级效果，创惟科技、伟诠电子、钰创科技等 USB 供电控制器芯片供应商以及立锜科技、致新科技、通嘉科技等电源管理 IC 供应商也蓄势待发。