苹果 iPhone 13 更环保了，但你买到二手机的概率也更大了

刚发布不久的 iPhone 13 系列，在“环保”上又前进了一步 —— 包装盒去掉了塑料膜。买过电子产品的人都知道，包装盒外的那层塑料膜是一层屏障，也是不少用户对产品“全新未拆封”概念的心理象征。

最近，微博上已经有人曝光了 iPhone 13 的包装盒，可以看到，塑料膜的确没了，取而代之的纸质的易拉贴纸。而很多人对苹果这种新包装，充满了不信任，因为它伪造起来的成本很低，神通广大的灰黑产人士，更是能批量生产出来。

但其实，塑料膜也好，易拉贴纸也罢，它们从来都是防君子不防小人，保证不了手机是正品。

看包装从来不是辨别真伪的好办法



前触屏智能手机时代，国产品牌尚未崛起，海外品牌才是手机市场的统治者。受价格、功能等因素的影响，水货手机有相当大的市场，如何辨别正品、怎么防止买到翻新机，是当时数码发烧友们淘货的必备技能。

当时衍生出来的“三码合一”就是判断手机正品与否的一种方法，即包装盒上、手机电池仓内、手机系统信息中三处的串码要一致，否则就可能是拼装翻新机乃至假冒伪劣产品。

但这种验机方法没流行多久就失效了，首先海外流入的手机，部分是走私渠道，为了尽可能地一次带更多货，“可有可无”的包装盒是最先被舍弃的，其次是充电器耳机等配件。其次，灰黑产商家的制假水平逐渐提升，伪造出逼真的包装盒不算难事，打上一条印有串码的贴纸，更是低成本操作。

随着 iPhone 在触屏智能手机时代的迅速崛起，苹果手机成了新时代手机市场的香饽饽，也成了 JS 们要下手的对象。翻新机、二手机，从假冒包装盒到如假包换的充电器数据线，都是低价“全新 iPhone”的标配。至于被很多视作正品保障的塑封膜，更是可以用塑封机低成本地糊上去。

所以，无论什么时候，用塑封膜到判断是否全新、是否正品，都不是一个靠谱的方法。iPhone 13 系列在包装盒上去掉了塑料膜，对普通用户其实不会造成特别大的影响，至少不会增加判断是否全新正品的成本。

购买渠道更重要



今时今日，水货机市场基本式微。一方面，国产手机厂商已经拿下了国内行业的大部分市场份额，并且性价比优势更强，大部分用户买水货的意愿降低；另一方面，iPhone 国行版和海外版价格差距缩小，首发时间一致。这种情况下，水货购机的需求已经非常微弱了。

目前来说，购买 iPhone 13 的渠道无非是苹果官网、线下直营店/授权店以及第三方电商平台等。而无论是苹果官方渠道，还是电商平台的自营店，购物都比较有保障，翻车的概率很低，即使东西出问题，也能很快得到解决。

而真的用得上“火眼金睛”的辨别技能的，主要还是面对鱼龙混杂的第三方 JS 时。上面已经说过，看包装有没有开封、三码合一与否这种老套的策略，早已经不奏效了。

就 iPhone 而言，最有效的还是通过串码看激活时间，这方面的造假难度很高。如果是全新的产品，在苹果官网查询串号返回的结果肯定是未激活；如果是二手产品，也建议选择依然在保的产品，至少苹果售后还可能帮你兜个底。

另外，通过第三方 JS 买 iPhone，建议单机优先，毕竟官方配件性价比低，而且大概率买到假的（虽然现在只有一根充电线了），不如自己后续购买正规的第三方品牌配件。当然，现在 iPhone 13 刚开卖，碰到所谓的二手机、翻新机的几率极低。

但不管怎么说，最后还是建议大家通过正规渠道购买 iPhone 13 以及其他电子产品，购物体验最好、风险也能降到最低。如果购买二手产品，也要注意规避过度低价商品、不良信用卖家、不知名平台等。至于塑封膜和易拉贴纸，都不是真正有效的防伪保护神，大家平常心看待即可。