实用又好玩，盘点鲜为人知的微信官方小工具

腾讯官方续推出了好几个实用的微信小程序（腾讯待办、腾讯电子签、腾讯文档收集助手），真是又实用又好用，有了它们的帮助，我们就可事半功倍的完成任务，一起来看看吧。

微信通知 快速分享 腾讯待办

不知道你的待办事项是记录在哪里的呢？现在有了新的地方新的工具，那就是“腾讯待办”小程序。有了它的帮助，你不仅可以轻松记录待办事宜，还能获得微信待办提醒，亦可将待办发送给好友或微信群让他们快速加入待办事项。

进入腾讯待办小程序，可以看到四大项目分类，其中腾讯待办将用户的待办事项分为了“今天”及“所有待办”两类。

图 1 腾讯待办小程序

用户首先要做的就是先关注一下腾讯待办的公众号，这样才能接收到待办提醒。

接着就是创建待办事项，默认情况下只是新建纯文字的待办事项，用户可以通过输入框下方的按钮来激活其它功能（加入收藏、@、添加时间日期及提醒、加入收集箱、加入地址）。新建的待办事项默认加入到收集箱，方便日后查看。

图 2 添加待办 图 3 添加时间日期及提醒

腾讯待办拥有轻松分享功能，用户只需要进入任意待办事项，然后点击分享按钮，即可把该待办事项分享给好友或群。分享将以二维码图片形式发送，收到的好友只需长按图片即可进入腾讯待办并且快速添加该待办事项。加入后可查看该待办事项的时间地点及参与人，亦可查看完成情况。

图 4 分享待办事项 图 5 加入待办事项

腾讯待办小程序的提醒方式除了公众号提醒外，还有短信及邮件提醒，不过目前只开通了公众号提醒功能。

写借条 签合同 腾讯电子签

接下来就是“腾讯电子签”小程序了，腾讯电子签是一款为企业及个人提供安全、便捷的电子合同签约及证据保存服务的产品。用户可以在实名认证的前提下，与约定方完成线上签约，并将签约过程进行存证保全以确保签约公信力。

图 6 腾讯电子签小程序

腾讯电子签小程序目前为用户提供了“小收据、小借条、小合同”三大功能，当用户不知道借条、合同、收据到底应该怎么写才标准，用它就可以了。腾讯电子签小程序为用户提供了标准的格式，并且具有实名认证功能。

小收据

进入小收据后，可以看到这个电子收据分为了收款人和付款人，无论是收款人还是付款人，按要求填写好相关信息后（都需要填写身份信息），会进入人脸识别认证阶段，只有人脸识别通过后，才能将这个电子收据发送给微信好友进行确认操作，双方均人脸识别认证通过并签署后，收据才生效。

图 7 小收据 图 8 需人脸识别认证

小借条

小借条也分为了“借给我”和“我出借”两种，填写好相关信息后，有手写签名步骤，接着也需要双方进入人脸识别认证才能确认借条的生效。

图 9 小借条

小合同

在小合同上，腾讯电子凭证为用户准备了不少合同模板，用户就不用操心怎么写的合同才符合规范了，只需要套用模板并填写好相关信息，然后发送给对方，当双方都身份验证成功且签署完毕后，合同流程已结束，合同已生效。

图 10 小合同

腾讯文档收集助手与腾讯文档接龙

最近一阵子，许多人都要参与一些资料收集工作。比如学生的健康打卡情况、疫苗接种情况等等的资料收集。通常都是几十上百人，即使收集容易，统计起来也难。这不，腾讯文档收集助手小程序来帮忙了。

图 11 腾讯文档收集助手小程序

使用腾讯文档收集助手小程序，用户既可以自己创建一个新的资料收集模板自定义添加丰富的选项问卷内容（有手写签名及图片附件），当然也可以直接选择它自带的几种模板直接套用。

图 12 创建收集表 图 13 可添加丰富的选项问卷

创建好问卷后，可以将问卷分享给好友或群，当有人填写问卷后，创建人将收到微信公众号提醒（需关注腾讯文档）。

创建人可以进入（腾讯文档收集助手小程序→我的→进入对应的收集表→收集结果悬浮按钮） 中查看收集的数据，并可生成电子表格。

图 14 查看收集数据 图 15 可生成电子表格

同类的还有腾讯文档接龙小程序。在家长群里信息接龙是经常的事儿，自从有了群接龙功能就让聊天群看得不那么乱了，但是统计信息还是不太方便。这不“腾讯文档接龙”小程序，不但可以方便的开启接龙，还支持将接龙信息导出为电子表格。

图 16 腾讯文档接龙 图 17 可生成电子表格

总结

这些腾讯官方推出的小程序，不仅免费，而且实用，有需要的网友赶紧用起来吧。