苹果 HomePod/mini 推送 15.0 版本更新，包含新功能支持及错误修复等

IT之家 9 月 21 日消息 感谢IT之家网友 @美滋滋_ 的线索投递，苹果 HomePod/mini 现已推送 15.0 版本更新。

更新日志显示，本次 15.0 版本更新包含对 HomePod/mini 新功能的支持，还包括错误修复和稳定性改进。

以下是具体更新内容：

将一个或一对 HomePod mini 选作 AppleTV 4K 的默认扬声器，尽享充满房间的丰富音效和清晰的对话效果；

播放音乐的 HomePodmini 位于附近时，媒体播放控制自动出现在 iPhone 的锁定屏幕上；

可设定更低的低音音量，享受音乐同时不打扰邻居；

可让 Siri 帮您打开 AppleTV、开始播放喜爱的电影以及在观看时控制播放；

Siri 可基于房间环境和用户音量自动调整其说话音量；

让 Siri 在特定时间控制智能家居设备，如 10 分钟后关灯；

在兼容的 Homekit 配件上启用 Siri 语音控制，将可访问 HomePod 的范围扩展至整个家中；