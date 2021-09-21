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苹果 HomePod/mini 推送 15.0 版本更新，包含新功能支持及错误修复等

2021/9/21 7:04:07 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 9 月 21 日消息 感谢IT之家网友 @美滋滋_ 的线索投递，苹果 HomePod/mini 现已推送 15.0 版本更新

更新日志显示，本次 15.0 版本更新包含对 HomePod/mini 新功能的支持，还包括错误修复和稳定性改进。

以下是具体更新内容：

  • 将一个或一对 HomePod mini 选作 AppleTV 4K 的默认扬声器，尽享充满房间的丰富音效和清晰的对话效果；

  • 播放音乐的 HomePodmini 位于附近时，媒体播放控制自动出现在 iPhone 的锁定屏幕上；

  • 可设定更低的低音音量，享受音乐同时不打扰邻居；

  • 可让 Siri 帮您打开 AppleTV、开始播放喜爱的电影以及在观看时控制播放；

  • Siri 可基于房间环境和用户音量自动调整其说话音量；

  • 让 Siri 在特定时间控制智能家居设备，如 10 分钟后关灯；

  • 在兼容的 Homekit 配件上启用 Siri 语音控制，将可访问 HomePod 的范围扩展至整个家中；

  • 支持使用“Homekit 安防视频”检测包裹。

IT之家了解到，苹果在 3 月份宣布，停产初代 HomePod。苹果公司当时说，“我们正把精力集中在 HomePod mini 上。”

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关键词：HomePod

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