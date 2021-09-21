美股大跌：FSD 遭到 NTSB 质疑，特斯拉一度跌超 5%

北京时间 9 月 21 日消息，投资者担心美国联邦政府债务上限的辩论，衡量市场恐慌程度的 CBOE 波动率指数大幅攀升，美股今天大跌。截至收盘，道指跌 614.41 点，跌幅为 1.78%，报收 33970.47 点；标普 500 指数跌 75.26 点，跌幅为 1.7%，报收 4357.73 点；纳指跌 330.06 点，跌幅为 2.19%，报收 14713.9 点。

▲ 纳指跌 2.19%，报收 14713.90 点

美国主要科技巨头全线下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 理想汽车因芯片供应下调 Q3 交付量预期 股价一度跌近 9%

理想汽车昨晚发布公告称，公司将把第三季度电动汽车交付量由此前的 2.5 万至 2.6 万辆下调至 2.45 万辆，但仍然超过蔚来。理想汽车下调第三季度电动汽车交付量的原因，是芯片供应链复苏慢于预期，“受马来西亚新冠疫情的影响，向公司供应毫米波雷达芯片供应商的生产受到严重影响”。

蔚来 9 月 1 日将第三季度出货量预期由此前的 2.3 万至 2.5 万辆下调至 2.25 万至 2.35 万辆，原因在于“半导体供应的不确定性和波动性”。就在数天前，理想汽车预期第三季度出货量将达到 2.5 万至 2.6 万辆之间。

常规交易中理想汽车股价跌 2.18 美元，跌幅为 7.49%，报收于 26.91 美元，盘中一度探底 26.51 美元，跌幅达到近 9%。此外，蔚来跌 6.2%，小鹏汽车跌 6.2%，比亚迪跌 7.3%。

▲ 嘉楠科技拟未来 12 个月回购价值 2000 万美元股票

嘉楠科技昨晚公告称，董事会已授权公司自 2021 年 9 月 20 日起，未来 12 个月回购价值至多 2000 万美元美国存托股（1 股美国存托股代表 15 股 A 类普通股）或 A 类普通股。

嘉楠科技董事长兼 CEO 张楠赓表示，“鉴于今年迄今为止强劲的业务表现和令人欢欣鼓舞的前景，我们认为当前股价没有完全反映公司增长潜力。”嘉楠科技将通过公开市场、私下谈判等方式以市价回购公司股票。回购的股票数量和时机，将取决于诸多因素，包括但不限于价格、成交量和市场行情。

常规交易中嘉楠科技跌 0.72 美元，跌幅为 8.99%，报收于 7.29 美元，盘中一度探底 7.06 美元，跌幅达到 11.8%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 两个单词七个字母，特斯拉一度跌超 5%

常规交易中，特斯拉股价跌 29.32 美元，跌幅为 3.86%，报收于 730.17 美元，盘中一度探底 718.62 美元，跌幅超过 5%，原因可以归结为两个单词七个字母：FSD 和 NTSB。

特斯拉计划在美国发布其 FSD 软件，价格为 1 万美元或每月 199 美元，从表面看这对特斯拉应当是利好，但问题在于，美国国家运输安全委员会（以下简称“NTSB”）希望特斯拉暂缓推出这一软件。《华尔街日报》刊文称，NTSB 负责人詹尼弗・霍门迪（Jennifer Homendy）敦促联邦和各州负责交通安全的监管部门“积极主动地关注未来可能的碰撞和致人死亡的事故，提前采取措施、发布法令法规和标准”。

虽然 NTSB 没有权力使自己的建议成为法律，但它可以占领舆论阵地，公开谴责特斯拉在技术不够成熟的情况下将其 Autopilot 软件营销为“完全自动驾驶”。

▲ 推特 8.095 亿美元和解证券集体诉讼 股价一度跌超 4%

在公告达成以 8.095 亿美元和解证券集体诉讼后，推特股价面临压力，常规交易中跌 1.52 美元，跌幅为 2.43%，报收于 60.95 美元，盘中一度探底 59.84 美元，跌幅达到 4.2%。

推特称，它将以持有的现金支付 8.095 亿美元诉讼和解金。鉴于推特市值接近 500 亿美元，资产负债表上现金超过 40 亿美元，它可以轻松支付这笔资金。对于推特而言，当前的估值水平和市场情绪代表着更大的风险。

华尔街预计推特今年每股收益为 0.9 美元，明年为 1.2 美元，它目前的市盈率约为 50 倍。最近数周分析师开始下调推特每股收益预期，这可能成为其股价进一步下跌的催化剂。如果大盘持续疲软，以及投资者开始关注估值，推特能否维持 50 倍市盈率还有待观察。（作者/霜叶)