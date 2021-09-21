通用汽车：无起火缺陷的雪佛兰 Bolt 电池正在生产中

IT之家 9 月 21 日消息 通用汽车周一表示，将于 10 月开始为雪佛兰 Bolt 电动车更换新电池，以应对至少 12 起引发大规模召回的火灾。通用汽车没有透露何时将重新开始生产全新版本的电动汽车。

这一消息传来之际，LG 在 8 月份停止生产后，再次为雪佛兰 Bolt 生产电池。通用汽车表示，正与 LG 密切合作，以确保新电池没有起火缺陷。

根据通用汽车的说法，雪佛兰 Bolt（2017 至 2019 年）的所有者将更换电池组中的所有模块，而新车型的车主可能只更换个别模块。

此外，通用汽车还将让经销商在未来 60 天内开始在雪佛兰 Bolt 上安装新的诊断软件。软件将持续扫描电池组以查找缺陷迹象。如果没有发现缺陷，该软件将允许车主再次将雪佛兰 Bolt 充电到 100%。

IT之家了解到，5 月宣布的召回的初始修复涉及该诊断软件的早期版本，但至少有两辆收到该软件的车辆仍然起火，通用汽车没有详细说明这款新软件的不同之处。

与此同时，通用汽车表示雪佛兰 Bolt 所有者应继续遵守指南，在充电后应将车停在室外并远离家中，而且不应在室内过夜充电。车主不应给雪佛兰 Bolt 充电超过 90%。不过，通用汽车对其指导方针做了一个小小的调整。通用汽车表示，只要遵循上述指导原则，车主只需在雪佛兰 Bolt 和其他车辆之间留出“足够的空间”，而不是像最近建议的那样留出 50 英尺。