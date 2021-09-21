不再设置“橙码”，福建健康码今日起分为红黄绿三类

IT之家 9 月 21 日消息 据福建卫生报报道，21 日起，福建健康码将不再设置“橙码”。原有福建健康码“橙码”状态，将细分为“红码”和“黄码”。

IT之家了解到，用户打开闽政通 App 获取健康码的时候，将看见自己的健康码按风险从高到低依次为“红码”、“黄码”、“绿码”。

绿码： 健康码绿码表示“未见异常”、体温正常并做好个人防护，可自由有序流动、正常通行。

黄码： 健康码黄码人员要落实核酸检测、健康监测等措施，并做好个人防护，尽量减少流动，自觉暂停聚餐、参会等集体活动。不得进入酒店、商场、超市、车站、机场、电影院、KTV、酒吧等各类公共场所，以及学校、各类监所、养老院和福利院等特殊场所。如发现身体不适，应做好个人防护，避免搭乘公共交通工具，立即前往就近的发热门诊进行核酸排查，并主动报告流行病学史。

红码：健康码红码人员要采取定点医疗机构隔离治疗或集中、居家隔离医学观察，由各级管理部门进行重点严格跟踪管理，并采取一切必要的隔离、治疗、核酸检测、健康监测等措施。

黄码转绿码方式：

在排除和确诊病例和无症状感染者可能存在接触的风险时段之后，用户凭监测期间核酸检测阴性等相关证明，健康码将自动转为绿码。具体方式大家可向各有关地市新冠肺炎疫情防控指挥部咨询。