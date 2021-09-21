微软 Win11 安卓子系统运行 App 图片曝光：性能良好，窗口展示哔哩哔哩、王者荣耀...

IT之家 9 月 21 日消息 近期，Windows 11 的微软商店中出现了 Windows Subsystem for Android（简称：WSA），不过这并不代表在 10 月 5 日 Windows 11 正式版发布时就会内置支持运行安卓 App，微软此前已经表示，Windows 11 将在未来几个月内添加对安卓应用的支持，因为该公司仍在研究这项技术。

IT之家获悉，微软与英特尔合作，创建了一个 Windows 11 安卓模拟系统，即所谓的 Windows 安卓子系统。

对于性能方面，此前的一项跑分表明， Windows 安卓子系统可比肩三星 S20 的性能，当然最终要看 Windows 11 PC 的具体配置和转译效率而定。

近期，B站用户 makazeu 展示了 Windows 安卓子系统的一些运行情况。

下面是 Windows 安卓子系统应用在 Windows 11 通知中心的样子，已经做好了无缝集成。

该网友还展示了 Windows 11 安卓子系统上运行哔哩哔哩和王者荣耀 App 的样子，同样可以窗口模式运行，大小可以调节，并且显示在任务栏中，支持任务栏小窗预览。

Windows 安卓子系统在 AMD Ryzen 7 4800H 上可良好运行，转译后 CPU 跑分超过传说中的骁龙 895。其进程显示为 VmmemWSA，测试时可完全利用 CPU，但目前 GPU 调用还不太完善。

IT之家获悉，Windows 安卓子系统推荐电脑配备 16GB 的内存以获得良好的性能，最低需要 8GB 内存。