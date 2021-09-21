微软 Win11 及 Surface Pro 8 秋季新品发布会直播（视频）

微软 2021 秋季发布会直播将在北京时间 9 月 22 日晚上 23 点举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。

根据爆料传闻，我们可以期待看到 Surface Duo 2 手机和新的 Surface Pro 8 、Surface Go 3 、Surface Book 4 、Surface Pro X 等笔记本电脑问世。

IT之家获悉，泄露图片表明，Surface Duo 2 最大的变化将是后置三摄像头，配备长焦、超广角和标准镜头。爆料称，Surface Duo 2 还将搭载高通骁龙 888 处理器，支持 5G 网络，以及用于非接触式支付的 NFC 芯片。

在推出 Surface Duo 2 的同时，消息称微软将推出 Surface Book 3 的继任者 Surface Book 4，不过也可能不是这个名称，可能类似 Surface Laptop Pro 等。报道称，微软正在重新设计其高端笔记本电脑，改用非可拆卸的 14 英寸显示屏。

消息称 Surface Pro 8 将搭载英特尔 11 代酷睿处理器，采用 13 英寸 120Hz 高刷新率窄边框屏幕，运行 Windows 11 系统，还有双雷电接口。