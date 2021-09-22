美股纳指小幅上涨，知乎、动视暴雪跌逾 4%，Uber 大涨 11%

北京时间 9 月 22 日消息，投资者密切关注美联储货币政策会议结果，美股涨跌不一，纳指小幅上涨。截至收盘，道指跌 50.63 点，跌幅为 0.15%，报收 33919.84 点；标普 500 指数跌 3.54 点，跌幅为 0.08%，报收 4354.19 点；纳指涨 32.49 点，涨幅为 0.22%，报收 14746.4 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 对冲基金对阿里巴巴的兴趣在增加

阿里巴巴投资者应当了解的是，最近对冲基金对这支股票的兴趣在增加。截至 2021 年 6 月底，有 146 家对冲基金持有阿里巴巴。持有阿里巴巴股票的对冲基金数量最高纪录是 170 家，截至今年第一季度时为 135 家。Insider Monkey 的数据还显示，在 30 支最受对冲基金青睐的股票中，阿里巴巴排在第八位，在科技股中仅次于亚马逊、Facebook、微软、Alphabet。

持有阿里巴巴最多的对冲基金是 Fisher 资产管理，截至 6 月底持有价值 32.043 亿美元阿里巴巴股票；其次是 Citadel 投资集团，持股价值 20.918 亿美元；看好阿里巴巴股票的其他对冲基金还包括 Millennium Management、Rokos 资本管理和老虎环球基金。按持有的阿里巴巴股票在所管理资产中的比重计算，Polunin 资本以约 34.61% 排在首位，Mohnish Pabrai 的这一数字是 21.13%。

常规交易中阿里巴巴跌 1.31 美元，跌幅为 0.86%，报收于 150.18 美元，盘中一度探底 149.57 美元。

▲ 财务状况得到改善的蔚来 仍处于“熊市”

从基本面上看，在股价遭到债务和流动性担忧重击后，蔚来的财务状况在改善。在营收大幅增长的同时，蔚来的亏损也在大幅减少。

不断延长的产品线，进军欧洲市场和电池创新，意味着蔚来业务还有巨大增长空间。但是，随着传统汽车巨头和科技巨头计划或已涉足电动汽车产业，竞争将日趋激烈。近期，芯片供应紧张对蔚来产生了不利影响。从更长时间来看，电池供应会对电动汽车股票产生更大不利影响。

激烈的竞争，使得蔚来股票深陷“熊市”。常规交易中蔚来跌 0.27 美元，跌幅为 0.77%，报收于 34.9 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Uber 预计将提前实现盈利 股价涨超 11%

当地时间星期二，Uber 在向 SEC 提交的一份文件中称，预计第三季度 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）将介于亏损 2500 万至盈利 2500 万美元之间，好于此前预计的亏损低于 1 亿美元。它还预计第四季度 EBITDA 将达到至多 1 亿美元。Uber 业务改善的原因是，随着经济开放，使用打车服务的人越来越多。

CFRA Research（美国财务研究分析中心）分析师安吉洛・辛诺（Angelo Zino）认为，早于预期实现调整后盈利显然是一个积极的信号，但仍然认为投资者可能“怀疑这些努力的可持续性，因为监管的不确定性仍然是一个重大风险”。

投资公司 KeyBanc 分析师爱德华・伊鲁玛（Edward Yruma）同意这一看法，“给司机涨工资会导致成本增加”。常规交易中 Uber 涨 4.57 美元，涨幅为 11.49%，报收于 44.36 美元。

Facebook 公布了其 Portal 视频聊天设备的移动版本，目标是挑战亚马逊 Alexa 和市场上的其他智能音箱产品。Portal Go 配备可充电电池，无需接入电源插座即可使用。这意味着 Portal Go 将进入以苹果 iPad 为代表的平板电脑市场，但 Facebook 坚持认为它的主要用途是视频会议。

Facebook 将必须说服消费者需要购买 Portal Go 的原因，诸多平板电脑也提供了相同功能，许多消费者已经有了平板电脑，便携的智能音箱可能无法吸引他们的兴趣。199 美元的价格也低于 iPad，低配版 iPad 价格为 329 美元，但官翻型号和 Android 平板电脑的价格要低得多。

常规交易中 Facebook 涨 1.78 美元，涨幅为 0.5%，报收于 357.48 美元，盘中一度摸高 360.04 美元，涨幅超过 1.2%。