Sensor Tower：《偶像梦幻祭!!Music》成为全球收入最高的音乐手游，总收入突破 3 亿美元

IT之家 9 月 22 日消息 今日上午，Sensor Tower 发布报告称，过去一年，全球 App Store 和 Google Play 玩家在音乐/节奏类手游上的付费已超过 15.2 亿美元，同比增长 26.7%（数据不包括中国及其他地区第三方安卓渠道）。

报告指出，日本作为音乐/节奏类手游收入最高的市场，2020 年 9 月至 2021 年 8 月间贡献了 13.5 亿美元，占全球总收入的 88.8%。其次是中国 iOS 市场，占比为 7.1%。

Sensor Tower 表示，今年前 8 个月，全球玩家在乐元素《偶像梦幻祭!!Music》付费超过 1.7 亿美元，使其成为音乐/节奏类手游收入最高的作品。

此外，《迪士尼扭曲仙境》和初音未来授权手游《世界计划》(Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku) 以 1.39 亿和 1.25 亿美元分列第 2 和第 3 名。

IT之家了解到，排名前五另外两款游戏为《偶像大师》和腾讯《QQ 炫舞》(仅统计中国 iOS 市场)，收入分别为 1.06 亿和 0.55 亿美元。

▲ 图源：Sensor Tower