亚马逊奖励 3 名已接种疫苗工人 10 万美元奖金

9 月 22 日消息，据外媒报道，作为鼓励员工接种新冠肺炎疫苗的抽奖活动的一部分，亚马逊已经奖励 8 名工人免费汽车或 10 万美元现金奖金。

美国当地时间周二，亚马逊通过向一线员工发布新闻和生活内容的账号 Amazon Vest Life 在 Instagram 上宣布，四名仓库员工和一名全食超市员工在提供新冠肺炎疫苗接种证明后，将获得价值高达 4 万美元的汽车奖励。

亚马逊在另一篇 Instagram 帖子中表示，上周三名仓库和全食超市员工因接种疫苗而获得 10 万美元现金奖励。

亚马逊在今年 8 月份推出了一项抽奖活动，以奖励接种新冠肺炎疫苗的员工，并鼓励其他员工接种疫苗。这项活动名为“Max Your Vax”，为员工提供赢得汽车、一周带薪休假、1.2 万美元度假套餐或价值 10 万美元以及 50 万美元现金奖励的机会。

据亚马逊称，本月至 10 月中旬，总共将颁发 18 个奖项。要想参与抽奖，员工需要通过内部网站提供接种疫苗的证明。

亚马逊没有要求其一线员工接种疫苗，但这些抽奖活动起到了推动作用，鼓励他们接种疫苗。亚马逊还向证明接种疫苗的员工和新员工提供了 100 美元的奖金。

随着“德尔塔”变种病毒在全球迅速传播，亚马逊迫切希望其数十万一线员工接种疫苗。该公司已经恢复了部分之前实施的安全措施，包括在美国仓库佩戴口罩的要求。此外，据称亚马逊在逐步关闭现场检测设施后，正在努力重启其仓库中的新冠病毒检测项目。

亚马逊未回复置评请求。