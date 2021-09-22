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扎克伯格多重要：Facebook 为保护他多缴了 49 亿美元罚款

2021/9/22 11:10:23 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：懒猫
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北京时间 9 月 22 日消息，周二公开的股东诉讼文件显示，2019 年，Facebook 为了和解剑桥分析数据泄露调查向美国联邦贸易委员会 (FTC) 缴纳了 50 亿美元（约 323.5 亿元人民币）罚款，但是该公司实际上多缴纳了 49 亿美元（约 317.03 亿元人民币），原因是 Facebook 希望以此作为交换条件，要求 FTC 放弃起诉其 CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg)。

▲ 图注：扎克伯格

股东诉讼书引用 Facebook 董事会的内部讨论称，2019 年 2 月，FTC 向 Facebook 律师发去了一份草拟的诉状，同时把 Facebook 公司和扎克伯格个人列为了被告。

FTC 还在法院表示，Facebook 的罚款原本更接近 1.06 亿美元，但是 Facebook 却同意支付 50 亿美元来避免让扎克伯格或 COO 雪莉・桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 作证，避免让扎克伯格承担个人责任。

“扎克伯格、桑德伯格以及其他 Facebook 董事同意把与 FTC 的数十亿美元和解案作为交换条件，以保护扎克伯格不被 FTC 在诉状中点名，从而不必承担个人责任。”诉讼书显示。

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关键词：扎克伯格Facebook

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